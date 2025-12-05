مدیر ارشد فیفا: فقط بینندگان تلویزیونی میراث جام جهانی ۲۰۲۶ نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، مقامهای فیفا اعلام کردند که جام جهانی ۲۰۲۶ با فرمت گسترشیافته، میتواند دامنه نفوذ فوتبال را چه در داخل زمین و چه خارج از آن افزایش دهد. آنان معتقدند تورنمنت ۴۸ تیمی پیشِرو ظرفیت آن را دارد که نسل تازهای از هواداران و بازیکنان را در سراسر جهان الهامبخش باشد.
جیل الیس، مدیر ارشد فوتبال فیفا در گفتگو با «رویترز» که در آستانه مراسم قرعهکشی جام جهانی سخن میگفت، تأکید کرد: میراث واقعی این رقابتها تنها با میزان بینندگان تلویزیونی سنجیده نمیشود، بلکه با تعداد افرادی اندازهگیری خواهد شد که برای نخستینبار به فوتبال جذب میشوند.
مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در سالن جان. اف کندی شهر واشنگتن در حالی برگزار میشود که مهدی محمدنبی نایب رئیس و مدیر تیم ملی، امیر قلعه نویی سرمربی و امید جمالی سرپرست بخش بین الملل به عنوان نمایندگان ایران در این مراسم حضور دارند. تیم ملی ایران در گلدان دوم قرعه کشی حضور دارد.
نظر شما