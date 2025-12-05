به گزارش خبرنگار مهر، جیانی اینفانتیاینفانتینو رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال به عنوان اولین سخنران مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: یکی از بهترین جامهای جهانی را با حضور ۴۸ تیم شاهد خواهیم بود. زبانهای مختلف در فوتبال یکی میشوند. شش میلیارد نفر جام جهانی را از خانههایشان دنبال میکنند.
رئیس فیفا افزود: امروز اینجا جمع شدهایم تا جشن بگیریم، تا خوشحال باشیم. این قرعهکشی رسمی است؛ همان مراسمی که برنامه کامل مسابقات جام جهانی را مشخص میکند. بهترینهای تاریخ وررش و حتی دنیا اینجا حضور دارند.
رئیس فیفا در ادامه از رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور مکزیک و نخستوزیر کانادا به خاطر حضورشان در مراسم تشکر کرد و آنها را به حضار که در سالن جان اف. کندی حضور داشتند معرفی کرد و گفت: یکی از بهترین رویدادها را خواهیم دید.
نظر شما