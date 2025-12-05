  1. استانها
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵

احمدی نژاد: سامانه بارشی ضعیف وارد ایلام شد

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام گفت: امروز یک سامانه بارشی ضعیف وارد ایلام شده است.

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که طی امروز جمعه با عبور یک سامانه ضعیف و زودگذر، در برخی نواحی شمالی و شرقی استان شاهد رخداد بارندگی خواهیم بود.

وی بیان کرد: حجم بارش‌ها چشمگیر و قابل ملاحظه نیست، اما احتمال دارد به شکل نقطه‌ای و مقطعی تقویت شود و موجب آبگرفتگی‌های محدود شود.

احمدی نژاد اضافه کرد: طی ساعاتی نیز وقوع رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: این سامانه از اواخر فردا از سطح استان خارج خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان ایلام افزود: در روزهای شنبه و یکشنبه افزایش نسبی دما و شرایط پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود.

وی اضافه کرد: از روز دوشنبه تا پایان هفته آینده یک سامانه بارشی و مؤثر در استان فعالیت خواهد کرد.

وی گفت، جزئیات بیشتر این سامانه در روزهای آینده در قالب هشدارهای رسمی منتشر می‌شود.

