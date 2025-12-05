احمدی نژاد: سامانه بارشی ضعیف وارد ایلام شد

احسان احمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی نشان میدهد که طی امروز جمعه با عبور یک سامانه ضعیف و زودگذر، در برخی نواحی شمالی و شرقی استان شاهد رخداد بارندگی خواهیم بود.
وی بیان کرد: حجم بارشها چشمگیر و قابل ملاحظه نیست، اما احتمال دارد به شکل نقطهای و مقطعی تقویت شود و موجب آبگرفتگیهای محدود شود.
احمدی نژاد اضافه کرد: طی ساعاتی نیز وقوع رعد و برق پیشبینی میشود.
وی گفت: این سامانه از اواخر فردا از سطح استان خارج خواهد شد.
کارشناس هواشناسی استان ایلام افزود: در روزهای شنبه و یکشنبه افزایش نسبی دما و شرایط پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود.
وی اضافه کرد: از روز دوشنبه تا پایان هفته آینده یک سامانه بارشی و مؤثر در استان فعالیت خواهد کرد.
وی گفت، جزئیات بیشتر این سامانه در روزهای آینده در قالب هشدارهای رسمی منتشر میشود.
