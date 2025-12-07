  1. استانها
احمدی نژاد: مردم استان ایلام منتظر بارش های قابل توجه باشند

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام گفت: مردم استان ایلام از فردا منتظر بارش های قابل توجه باشند.

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که از بامداد روز دوشنبه یک سامانه بارشی قدرتمند وارد استان خواهد شد و تا پایان هفته در سطح گسترده‌ای از مناطق استان فعالیت خواهد داشت.

وی با اشاره به ویژگی‌های این سامانه گفت: این سامانه دارای دو شاخه بارشی است؛ شاخه نخست از بامداد تا غروب روز دوشنبه فعال خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان ایلام تصریح کرد: شاخه دوم از عصر روز سه‌شنبه آغاز شده و تا بامداد روز پنجشنبه ادامه می‌یابد که به‌مراتب قوی‌تر و گسترده‌تر از شاخه اول خواهد بود.

احمدی نژاد افزود: بارش‌های این سامانه مؤثر و فراگیر بوده و تمامی مناطق استان را به‌تدریج در بر خواهد گرفت.

وی گفت: برای این سامانه هشدار سطح نارنجی صادر شده و انتظار داریم بارش‌های قابل توجهی در سطح استان رخ دهد. همچنین در طول فعالیت این سامانه، کاهش دمای هوا بین ۵ تا ۷ درجه سانتی‌گراد در نواحی مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

