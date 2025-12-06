واحدهای عملیاتی آب در ۱۲ شهرستان ایلام در حالت آماده باش قرار دارند

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر آمادگی کامل واحدهای عملیاتی در ۱۲ شهرستان استان، دستور بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای انسانی، تجهیزات و ماشینآلات برای واکنش سریع به هرگونه حادثه احتمالی را صادر کرد و اعلام کرد: تا پایان وضعیت ناپایدار جوی، مرخصی کلیه پرسنل عملیاتی لغو و وضعیت آمادهباش در بالاترین سطح برقرار خواهد بود.
وی همچنین بر پایش مستمر منهولهای فاضلاب، چاهها، چشمهها، خطوط انتقال و شبکههای توزیع آب شهر و روستا و رفع سریع اتفاقات و حوادث آب و فاضلاب و شارژ کلیه مخازن ذخیره در حد سرریز تاکید کرد.
وی تصریح کرد که همکاران شرکت باید با آمادگی کامل و هماهنگی لازم در صحنه حضور داشته و از تمامی توان فنی و تجربی خود برای حفظ استمرار خدماترسانی استفاده کنند.
