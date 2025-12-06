  1. استانها
  2. ایلام
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

واحدهای عملیاتی آب در ۱۲ شهرستان ایلام در حالت آماده باش قرار دارند

واحدهای عملیاتی آب در ۱۲ شهرستان ایلام در حالت آماده باش قرار دارند

ایلام - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت: در پی هشدار هواشناسی، واحدهای عملیاتی آب در ۱۲ شهرستان ایلام در حالت آماده باش قرار دارند.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر آمادگی کامل واحدهای عملیاتی در ۱۲ شهرستان استان، دستور بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انسانی، تجهیزات و ماشین‌آلات برای واکنش سریع به هرگونه حادثه احتمالی را صادر کرد و اعلام کرد: تا پایان وضعیت ناپایدار جوی، مرخصی کلیه پرسنل عملیاتی لغو و وضعیت آماده‌باش در بالاترین سطح برقرار خواهد بود.

وی همچنین بر پایش مستمر منهول‌های فاضلاب، چاه‌ها، چشمه‌ها، خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب شهر و روستا و رفع سریع اتفاقات و حوادث آب و فاضلاب و شارژ کلیه مخازن ذخیره در حد سرریز تاکید کرد.

وی تصریح کرد که همکاران شرکت باید با آمادگی کامل و هماهنگی لازم در صحنه حضور داشته و از تمامی توان فنی و تجربی خود برای حفظ استمرار خدمات‌رسانی استفاده کنند.

کد خبر 6679385

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها