به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، آمار آثار متقاضی شرکت در بخش نمایشهای صحنهای چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر منتشر شد.
براین اساس مجموع ۳۱۰ اثر به تفکیک ۱۳۱ اثر از تهران و ۱۷۹ اثر از دیگر شهرهای کشور برای حضور در بخش نمایشهای صحنهای در سایت جشنواره ثبت شده است.
آثار شرکتکننده در این بخش در فاصله زمانی آذر ۱۴۰۳ تا پایان ۱۴۰۴ در سراسر کشور میزبان مخاطبان بودهاند.
چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی بهمن امسال برگزار میشود.
نظر شما