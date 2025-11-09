به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید فخرموسوی دبیر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، با صدور حکمی نادر برهانی‌مرند را به عنوان مدیر بخش نمایشنامه‌نویسی این دوره از جشنواره منصوب کرد.

نادر برهانی‌مرند از نویسندگان، بازیگران و کارگردانان برجسته تئاتر کشور است که دارای کارشناسی ادبیات نمایشی و کارشناسی ارشد بازیگری و کارگردانی از دانشکده سینما و تئاتر است. از جمله آثار شاخص وی می‌توان به نمایش‌های «هدویگ»، «سردار»، «در خواب دیگران»، «پاییز» و «مرگ فروشنده» اشاره کرد.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، در ادامه این حکم، محمد چرم‌شیر، حمیدرضا نعیمی و جمشید خانیان به عنوان داوران بخش نمایشنامه‌نویسی از سوی نادر برهانی‌مرند معرفی شده‌اند.

در میان داوران این بخش، نام حمیدرضا نعیمی، نویسنده و کارگردان نام‌آشنای تئاتر و از چهره‌های هنری شاخص استان کرمانشاه نیز به چشم می‌خورد که حضور او در جمع داوران، جلوه‌ای از نقش‌آفرینی هنرمندان کرمانشاه در رویدادهای ملی تئاتر کشور است.

گفتنی است چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخرموسوی در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.