۱۴۶ مقاله به بخش پژوهش و سمینارهای جشنواره تئاتر فجر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، همزمان با پایان مهلت ارسال اثر به بخش پژوهش و سمینارهای چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر آمار مقالات ارسال شده به دبیرخانه این رویداد هنری منتشر شد.

تعداد ۱۴۶ اثر به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ارسال شده که از این تعداد ۷۹ چکیده مقاله از تهران و ۶۷ چکیده مقاله از دیگر شهرهای کشور است همچنین از این تعداد ۴۹ چکیده مقاله توسط بانوان و ۹۷ چکیده مقاله توسط آقایان ارائه شده است.

این آمار نشان دهنده استقبال قابل توجه پژوهشگران، هنرمندان و علاقه‌مندان از این بخش تخصصی درعرصه تئاتر است.

بخش پژوهش و سمینارهای چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با محور «پژوهش در تئاتر و نمایش‌های معاصر شرق» و تأکید بر نقش اندیشه‌ورزی و پژوهش در کنار خلاقیت اجرایی، بستری برای گفتگو میان پژوهشگران، هنرمندان و منتقدان فراهم می‌سازد تا با نگاهی میان‌فرهنگی، زیبایی‌شناسی، فلسفی و اجتماعی تئاتر معاصر را در پرتو تحولات جهانی بازخوانی کنند.

چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی در بهمن‌ سال جاری برگزار می‌شود و بخش پژوهش و سمینار آن زیر نظر رامتین شهبازی در دی‌ در کرمان میزبان صاحبان مقالات و علاقه‌مندان است.