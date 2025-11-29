فراخوان بخش «فجرپلاس» جشنواره تئاتر فجر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، فراخوان بخش «فجر پلاس» چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با مشارکت انجمن تماشاخانههای خصوصی و با توجه به نقش تماشاخانههای خصوصی در روند اجرای آثار نمایشی به مدیریت شاهین چگینی منتشر شد.
در متن این فراخوان آمده است:
«تماشاخانهای که هر شب نفس میکشد، تئاتر را زنده نگه میدارد. این فراخوان خود سخنی است با تمام تماشاخانههایی که با همراهی هنرمندان خلاق و مخاطبان آگاه و صحنه روشن، تئاتر را سال به سال دوام آوردهاند. چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با توجه به نقش تماشاخانههای خصوصی و برای همراهی دوباره در تجربهای مشترک، بخش «فجر پلاس» را برگزار میکند.
دبیرخانه چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با مشارکت انجمن صنفی تماشاخانههای ایران، از تمامی تماشاخانههای خصوصی دارای پروانه فعالیت در شهر تهران دعوت میکند در بخش «فجر پلاس» این دوره جشنواره مشارکت کنند.
شرایط حضور
هر تماشاخانه خصوصی میتواند حداکثر ۲ اثر نمایشی را به جشنواره معرفی کند. آثار معرفیشده باید یکی از شرایط زیر را دارا باشند:
- نمایش منتخب و معرفی شده میبایست طی بازه زمانی، ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ در تماشاخانه متقاضی حضور در بخش فجر پلاس روی صحنه رفته باشد.
- معرفی اثر جدیدی که متقاضی اجرا در تماشاخانه است و تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ موفق به دریافت مجوز اجرا از شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی شود.
حمایت مالی و بلیت فروشی
جشنواره به تماشاخانههای شرکتکننده کمکهزینه اجرا پرداخت میکند.
میزان کمکهزینه متغیر بوده و بر اساس ظرفیت سالن و تعداد آثار معرفیشده تعیین میشود.
اختیار کامل بلیتفروشی با تماشاخانهها خواهد بود.
درآمد حاصل از فروش بلیت و نحوه تعامل و قرارداد با گروههای اجرایی در اختیار تماشاخانه ها است.
تبلیغات
تبلیغات بهصورت مشترک انجام میشود:
- جشنواره مسئول تولید و انتشار تبلیغات رسمی (پوستر، اقلام هویت بصری و اطلاعرسانی عمومی) است.
- تماشاخانه موظف است تبلیغات داخلی و سازمانی خود را مطابق هویت بصری جشنواره انجام دهد.
مدارک مورد نیاز برای ثبتنام
ارسال موارد زیر در هنگام ثبتنام الزامی است:
۱. کپی پروانه فعالیت تماشاخانه
۲. مشخصات فنی سالن (تعداد سالنها، ظرفیت هر سالن، امکانات فنی و جانبی)
۳. معرفی آثار پیشنهادی همراه با اطلاعات کامل گروههای نمایشی
۴. فرم درخواست رسمی برای حضور در بخش فجر پلاس
درخواستهای ناقص و یا بدون مدارک ذکرشده بررسی نخواهد شد.
جوایز:
آثار نمایشی شرکتکننده در بخش فجرپلاس جشنواره بینالمللی تئاتر فجر توسط هیات داوران این بخش در طول جشنواره، داوری خواهند شد و به برگزیدگان بخشهای
- بهترین اثر نمایشی
- بهترین کارگردانی
- بهترین نمایشنامه تالیفی
- بهترین بازیگری مرد
- بهترین بازیگری زن
- بهترین طراحی صحنه و لباس
و بهترین تماشاخانه از لحاظ استاندارهای مدیریتی، فنی، اجرایی و فضای محیطی در مراسم اختتامیه جایزه نقدی، لوح تقدیر و تندیس جشنواره اهدا خواهد شد.
گاهشمار جشنواره
• پایان مهلت ثبتنام تماشاخانهها: ۲۰ آذر ۱۴۰۴
• اعلام فهرست نهایی آثار پذیرفتهشده: ۲۰ دی ۱۴۰۴
• آغاز اجراهای بخش «فجر پلاس»: ۱ بهمن ۱۴۰۴
شیوه ثبتنام
نحوه ارسال مدارک و فرم ثبتنام از طریق وبسایت رسمی جشنواره و کانالهای اطلاعرسانی دبیرخانه بخش فجرپلاس اعلام خواهد شد.
تماشاخانههای متقاضی موظفاند مدارک را در بازه تعیینشده ارسال کنند.»
چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی بهمن سال جاری برگزار خواهد شد.
