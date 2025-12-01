به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در این بازدید، ظرفیت‌های ملی این پهنه برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، لزوم واگذاری اراضی برای شروع فرآیند استقرار و ضرورت جذب حمایت‌های دولتی جهت تکمیل زیرساخت‌های کلیدی مورد تأکید قرار گرفت.

در جریان ارزیابی میدانی، سایت شهید فکوری به عنوان یکی از پهنه‌های دارای ظرفیت ملی برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان مورد تاکید قرار گرفت. موقعیت جغرافیایی مناسب، گستره قابل توسعه و قابلیت ایجاد مجموعه‌ای از زیرساخت‌های فناورانه، این زمین را به گزینه‌ای راهبردی برای شکل‌دهی به یک قطب نوآوری در مشهد تبدیل کرده است.

در این بازدید همچنین بر لزوم آغاز فرآیند واگذاری اراضی برای تسهیل استقرار اولیه واحدهای فناور تأکید شد. این اقدام به‌عنوان نقطه شروع توسعه، نقش مهمی در تثبیت موقعیت پروژه، جلب مشارکت بخش خصوصی، ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران و تسریع عملیات اجرایی خواهد داشت.

از دیگر محورهای مطرح‌شده، موضوع حمایت‌های دولتی برای تأمین زیرساخت‌های کلیدی بود. بر اساس جمع‌بندی جلسه، پیگیری جدی دستگاه‌های مسئول برای جذب و افزایش حمایت‌های ملی در حوزه زیرساخت ضروری دانسته شد. این پشتیبانی شامل ایجاد راه‌های دسترسی، تأمین آب، برق، گاز، ارتباطات و سایر ملزومات عملیاتی است؛ عواملی که نقشی تعیین‌کننده در فراهم‌سازی شرایط لازم برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌برداری اثربخش از این پهنه فناورانه دارند.

این بازدید با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری یک زنجیره هماهنگ میان معاونت علمی، پارک فاوا، بخش خصوصی و نهادهای استانی به پایان رسید تا روند توسعه پردیس رضوی با سرعت و انسجام بیشتری دنبال شود.