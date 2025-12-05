۱۰ فیلم برتر ۲۰۲۵ به انتخاب موسسه فیلم آمریکا؛ برد پیت جا ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «هَمنِت»، «مارتی معظم» و فیلم‌های موفق برادران وارنر شامل «یک نبرد پس از نبرد دیگر» و «گناهکاران»، در فهرست ۱۰ فیلم برتر سال به انتخاب موسسه فیلم آمریکا جای گرفتند و در بخش تلویزیون هم «پیت» از اچ‌بی‌او مکس، «نوجوانی» از نتفلیکس و «جدایی» و «استودیو» از اپل تی‌وی به فهرست برترین‌ها راه یافتند.

انتخاب فیلم‌ها نشان دهنده سالی متنوع با آثاری قابل اعتنا در سینما است که هم فیلم‌های موفق باکس آفیس و هم آثار جاه‌طلبانه را دربرگرفته است. مجموعه امسال هم شامل آثار فیلمسازان مستقلی مانند کلوئی ژائو با فیلم «هَمنِت» و کلینت بنتلی با فیلم «رویاهای قطار» است و هم آثار پیشکسوتان صنعت سینما مانند پل توماس اندرسون («نبردی پس از نبرد دیگر») و گی‌یرمو دل تورو («فرانکشتاین») و فیلمسازانی خلاقی چون نوآ بامباک («جی کلی») و جاش سفدی («مارتی معظم») و نیز چهره‌های صاحب سبک و آینده‌نگر مانند رایان کوگلر («گناهکاران») و یورگوس لانتیموس («بوگونیا»)، و چهره‌های اصلی و قابل اعتماد استودیویی مانند جیمز کامرون («آواتار: آتش و خاکستر») و جان ام. چو («شرور: برای همیشه») را در خود جای داده است.

در همین حال فیلم «یک تصادف ساده» جعفر پناهی، محصول شرکت نئون، که شانس زیادی برای دریافت جایزه اسکار بین‌المللی دارد، جایزه ویژه موسسه فیلم آمریکا را دریافت کرد. این جایزه هر سال به فیلمی اهدا می‌شود که خارج از قوانین سنتی واجد شرایط بودن این موسسه هستند. از جمله دریافت‌کنندگان قبلی این جایزه می‌توان به «سخنرانی پادشاه» (۲۰۱۰)، «هنرمند» (۲۰۱۱)، «روما» (۲۰۱۸)، «انگل» (۲۰۱۹)، «بلفاست» (۲۰۲۱) و «اشباح اینیشرین» (۲۰۲۲) اشاره کرد.

معرفی برترین‌های سال موسسه فیلم آمریکا از مهم‌ترین و معنادارترین انتخاب‌های فصل جوایز سینمایی است و در طول دهه گذشته، ۱۰ فیلم برتر این موسسه همواره با فهرست بهترین فیلم آکادمی همپوشانی قابل توجهی داشته و معمولاً شامل ۷ یا ۸ نامزد نهایی است.

در این میان فیلم‌های نادیده گرفته شده مهمی هم هستند که مهم‌ترین شان فیلم حماسی مسابقه‌ای «فرمول ۱» ساخته جوزف کوشینسکی با بازی برد پیت است. تریلر سیاسی «خانه‌ای از دینامیت» ساخته کاترین بیگلو، کمدی درام خانوادگی «آیا این چیز روشن است» ساخته بردلی کوپر و فیلم «اسپرینگستین: مرا از ناکجاآباد» ساخته اسکات کوپر هم از فهرست جا ماندند. هر ۴ فیلم به عنوان رقبای سرسخت جوایز در نظر گرفته می‌شدند و غیبت آنها می‌تواند مسیر اسکار را برای آنها پیچیده کند.

در بخش تلویزیون، انتخاب‌های موسسه فیلم منعکس‌کننده سلطه درام‌های معتبر، تاکید بر ژانر و داستان‌سرایی است. اپل تی‌وی و نتفلیکس با ۳ مورد به ترتیب شامل کمدی «استودیو» برنده جایزه امی، تریلر دیستوپیایی پرفروش «جدایی» و درام جدید «پلوریبوس» و سریال کوتاه برنده امی «نوجوانی»، تریلر سیاسی «دیپلمات» و درام تاریخی «مرگ با رعد و برق» در صدر همه پلتفرم‌ها جای گرفتند.

اچ‌بی‌او مکس هم با ۲ عنوان به فهرست برترین‌های تلویزیون رفت که شامل درام برنده امی «پیت» و تریلر جنایی «وظیفه» می‌شود. دیزنی پلاس و اف‌ایکس با فصل دوم «آندور» و «پشت پرده» با بازی تحسین شده ایتن هاوک به فهرست راه یافتند.

در هیئت داوران امسال که شامل ۲ گروه جداگانه یکی برای فیلم و یکی برای تلویزیون بود چهره‌هایی چون لیلی گلدستون، لورن لفرانک، پاتون اسوالت و توماس شلام و محققانی چون مارک هریس و لئونارد مالتین به همراه نمایندگانی از دانشگاه سیراکیوز، USC و منتقدانی چون آن هورنادی، جانت ماسلین و پیتر تراورس جای داشتند.

مراسم اهدای جوایز موسسه فیلم آمریکا ۹ ژانویه (۱۹ دی) برگزار خواهد شد.

لیست کامل بهترین‌های سال ۲۰۲۵ به انتخاب موسسه فیلم آمریکا چنین است:

بهترین فیلم‌های سال:

«آواتار: آتش و خاکستر» (استودیوهای قرن بیستم)

«بوگونیا» (فوکوس فیچرز)

«فرانکنشتاین» (نتفلیکس)

«هَمنت» (فوکوس فیچرز)

«جی کلی» (نتفلیکس)

«مارتی معظم» (A۲۴)

«نبردی پس از نبرد دیگر» (برادران وارنر)

«گناهکاران» (برادران وارنر)

«رویاهای قطار» (نتفلیکس)

«شرور: برای همیشه» (یونیورسال پیکچرز)

بهترین برنامه‌های تلویزیونی سال:

«نوجوانی» (نتفلیکس)

«آندور» (دیزنی پلاس)

«مرگ با رعد و برق» (نتفلیکس)

«دیپلمات» (نتفلیکس)

«پشت پرده» (اف ایکس)

«پیت» (اچ‌بی‌او مکس)

«پلوریبوس» (اپل تی وی)

«جدایی» (اپل تی‌وی)

«استودیو» (اپل تی‌وی)

«وظیفه» (اچ‌بی‌او مکس)

جایزه ویژه:

«یک تصادف ساده» (نئون)