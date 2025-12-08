«یک نبرد پس از نبرد دیگر» در گلدن گلوب هم پیشتاز شد؛ کسب ۹ نامزدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «یک نبرد پس از نبرد دیگری» پیشتاز نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۶ شد. فیلم پل توماس اندرسون در مجموع ۹ نامزدی کسب کرد که شامل بهترین فیلم، کارگردانی و فیلمنامه‌نویسی می‌شود.

پس از آن «ارزش احساسی» با کسب ۸ نامزدی جای گرفت و «گناهکاران» با ۷ نامزدی، «هَمنت» با ۶ نامزدی و «فرانکنشتاین» و «شرور: برای همیشه» هر یک با ۵ نامزدی، بیشترین امیدواری را به دست آوردند.

در بخش تلویزیونی، سریال «نیلوفر سفید» با ۶ نامزدی در صدر جای گرفت و پس از آن «نوجوانی» با ۵ نامزدی و «فقط قتل‌ها در ساختمان» و «جدایی» هر یک با ۴ نامزدی جای گرفتند.

در مجموع، نئون با ۲۱ نامزدی، بیشترین نامزدی را در بین توزیع‌کنندگان فیلم کسب کرد و نتفلیکس با ۲۲ نامزدی، بیشترین نامزدی را در بخش تلویزیونی به دست آورد.

نامزدهای امسال در ۲۸ بخش برای کسب جایزه رقابت می‌کنند و امسال برای اولین بار پادکست‌ها هم به رقابت راه یافتند.

علاوه بر جوایز بهترین فیلم و سریال تلویزیونی، جوایز بازیگری در فیلم و تلویزیون و جوایز کارگردانی و فیلمنامه در سینما، جوایز گلدن گلوب بهترین اجرای استندآپ کمدی در تلویزیون و بهترین دستاورد گیشه را هم در میان جوایز خود دارد.

در کنار همه این جوایز، گلدن گلوب پیش از این اعلام کرد: هلن میرن جایزه سیسیل بی. دمیل امسال و سارا جسیکا پارکر جایزه کارول برنت را دریافت خواهند کرد.

از میرن و پارکر در ویژه برنامه تلویزیونی «شب طلایی» در روز پنجشنبه، ۸ ژانویه، در شبکه CBS و پخش زنده در پارامونت پلاس تجلیل خواهد شد.

مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۶، با اجرای نیکی گلیزر، یکشنبه ۱۱ ژانویه برگزار می‌شود.

فهرست کامل نامزدهای گلدن گلوب امسال چنین است:

بهترین فیلم درام

فرانکنشتاین (نتفلیکس)

هَمنت (فوکس فیچرز)

یک تصادف ساده (نئون)

مأمور مخفی (نئون)

ارزش احساسی (نئون)

گناهکاران (وارنر برادرز پیکچرز)

بهترین فیلم موزیکال یا کمدی

ماه آبی (سونی پیکچرز کلاسیکز)

بوگونیا (فوکس فیچرز)

مارتی معظم (ای ۲۴)

انتخاب دیگری نیست (نئون)

موج نو (نتفلیکس)

یک نبرد پس از نبرد دیگر (وارنر برادرز پیکچرز)

بهترین فیلم انیمیشن

آرکو (نئون)

قاتل دیو: قلعه بی‌نهایت کیمتسو نو یایبا (آنی‌پلکس،

کرانچی‌رول، سونی پیکچرز انترتینمنت)

الیو (والت دیزنی استودیوز موشن پیکچرز)

شکارچیان دیو کی‌پاپ (نتفلیکس)

آملی کوچولو یا شخصیت باران (جی‌کیدز)

زوتوپیا ۲ (والت دیزنی استودیوز موشن) پیکچرز)

دستاورد سینمایی و گیشه

آواتار: آتش و خاکستر (والت دیزنی استودیوز موشن پیکچرز)

اف یک (اپل اوریجینال فیلمز)

شکارچیان شیطان کی‌پاپ (نتفلیکس)

مأموریت: غیرممکن - حساب نهایی (پارامونت پیکچرز)

گناهکاران (وارنر برادرز پیکچرز)

سلاح‌ها (وارنر برادرز پیکچرز، نیو لاین سینما)

شرور: برای همیشه (یونیورسال پیکچرز)

زوتوپیا ۲ (والت دیزنی استودیوز موشن پیکچرز)

بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان

یک تصادف ساده (نئون) - فرانسه

انتخاب دیگری نیست (نئون) - کره جنوبی

مأمور مخفی (نئون) - برزیل

ارزش احساسی (نئون) - نروژ

صراط (نئون) - اسپانیا

صدای هند رجب (ویلا) - تونس

بهترین بازیگر زن فیلم درام

جسی باکلی (همنت)

جنیفر لارنس (عشق من بمیر)

رناته رینسوه (ارزش احساسی)

جولیا رابرتز (بعد از شکار)

تسا تامپسون (هدا)

اوا ویکتور (ببخشید عزیزم)

بهترین بازیگر مرد فیلم درام

جوئل اجرتون (رویاهای قطار)

اسکار آیزاک (فرانکشتاین)

دواین جانسون (ماشین خردکننده)

مایکل بی. جردن (گناهکاران)

واگنر مورا (مأمور مخفی)

جرمی آلن وایت (اسپرینگستین: مرا از ناکجاآباد نجات بده)

بهترین بازیگر زن فیلم موزیکال یا کمدی

رز بیرن (اگر پا داشتم، لگدت می‌زدم)

سینتیا اریوو (شرور: برای همیشه)

کیت هادسون (سونگ سونگ بلو)

چیس اینفینیتی (یک نبرد پس از نبرد دیگر)

آماندا سیفرید (وصیت‌نامه آن لی)

اما استون (بوگونیا)

بهترین بازیگر مرد فیلم موزیکال یا کمدی

تیموتی شالامی (مارتی معظم)

جورج کلونی (جی کلی)

لئوناردو دی‌کاپریو (یک نبرد پس از نبرد دیگر)

ایتن هاوک (ماه آبی)

لی بیونگ-هان (انتخاب دیگری نیست)

جسی پلمونز (بوگونیا)

بهترین بازیگر زن نقش مکمل

امیلی بلانت (ماشین خردکننده)

ال فانینگ (ارزش احساسی)

آریانا گرانده (شرور: برای همیشه)

اینگا ایبسدوتر لیلاس (ارزش احساسی)

امی مدیگان (سلاح‌ها)

تیانا تیلور (یک نبرد پس از نبرد دیگر)

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل

بنیسیو دل تورو (یک نبرد پس از نبرد دیگر)

جیکوب الوردی (فرانکنشتاین)

پل مسکال (هَمنت)

شأن پن (یک نبرد پس از نبرد دیگر)

آدام سندلر (جی کلی)

استلان اسکارشگورد (ارزش احساسی)

بهترین کارگردان سینما

پل توماس اندرسون (یک نبرد پس از نبرد دیگر)

رایان کوگلر (گناهکاران)

گی‌یرمو دل تورو (فرانکنشتاین)

جعفر پناهی (یک تصادف ساده)

یواخیم تریر (ارزش احساسی)

کلوئی ژائو (هَمنت)

بهترین فیلمنامه سینمایی

پل توماس اندرسون (یک نبرد پس از نبرد دیگر)

رونالد برونشتاین، جاش سفدی (مارتی معظم)

رایان کوگلر (گناهکاران)

جعفر پناهی (یک تصادف ساده)

اسکیل وگت، یواخیم تریر (ارزش احساسی)

کلوئی ژائو، مگی اوفارل (هَمنت)

بهترین موسیقی متن فیلم سینمایی

الکساندر دسپلا (فرانکنشتاین)

لودویگ گورانسون (گناهکاران)

جانی گرینوود (نبردی پس از نبرد دیگر)

کانگدینگ ری (صراط)

مکس ریشتر (همنت)

هانس زیمر (اف یک)

بهترین آهنگ اورجینال فیلم سینمایی

رؤیای یک نفر؛ آواتار: آتش و خاکستر

طلایی؛ شکارچیان شیطان کی‌پاپ

به تو دروغ گفتم؛ گناهکاران

هیچ جایی مثل خانه نمی‌شود؛ شرور: برای همیشه

دختری در حباب؛ شرور: برای همیشه

رویاهای قطار؛ رویاهای قطار

بهترین سریال تلویزیونی – درام

دیپلمات (نتفلیکس)

پیت (اچ‌بی‌او مکس)

پلوریبوس (اپل تی‌وی)

جدایی (اپل تی‌وی)

اسب‌های کند (اپل تی‌وی)

نیلوفر سفید (اچ‌بی‌او مکس)

بهترین سریال تلویزیونی – موزیکال یا کمدی

ابتدایی ابوت (ای‌بی‌سی)

خرس (اف‌ایکس در هولو)

هک‌ها (اچ‌بی‌او مکس)

هیچ‌کس این را نمی‌خواهد (نتفلیکس)

فقط قتل‌های ساختمان (هولو)

استودیو (اپل تی‌وی)

بهترین سریال کوتاه تلویزیونی، یا فیلم تلویزیونی

نوجوانی (نتفلیکس)

همه تقصیر او (پیکاک)

هیولای درون من (نتفلیکس)

آینه سیاه (نتفلیکس)

مردن برای رابطه (FX در هولو)

دوست دختر (پرایم ویدئو)

بهترین بازیگر زن سریال تلویزیونی درام

کتی بیتس (متلاک)

بریت لاور (جدایی)

هلن میرن (موبلند)

بلا رمزی (آخرین بازمانده از ما)

کری راسل (دیپلمات)

ریا سیهورن (پلوریبوس)

بهترین بازیگر مرد سریال تلویزیونی درام

استرلینگ کی. براون (بهشت)

دیگو لونا (آندور)

گری اولدمن (اسب‌های کند)

مارک رافالو (وظیفه)

آدام اسکات (جدایی)

نوآ وایل (پیت)

بهترین بازیگر زن سریال تلویزیونی موزیکال یا کمدی

کریستن بل (هیچکس این را نمی‌خواهد)

ایو ادیبیری (خرس)

سلنا گومز (فقط قتل‌ها در ساختمان)

ناتاشا لئون (پوکر فیس)

جنا اورتگا (چهارشنبه)

جین اسمارت (هک‌ها)

بهترین بازیگر مرد سریال تلویزیونی موزیکال یا کمدی

آدام برودی (هیچکس این را نمی‌خواهد)

استیو مارتین (فقط قتل‌ها در ساختمان)

گلن پاول (چاد پاورز)

ست روگن (استودیو)

مارتین شورت (فقط قتل‌ها در ساختمان)

جرمی آلن وایت (خرس)

بهترین بازیگر زن سریال کوتاه، گلچین یا فیلم تلویزیونی

کلیر دینز (هیولای درون من)

رشیدا جونز (آینه سیاه)

آماندا سیفرید (رودخانه لانگ برائت)

سارا اسنوک (همه تقصیر او)

میشل ویلیامز (مردن برای رابطه)

رابین رایت (دوست دختر)

بهترین بازیگر مرد سریال کوتاه، گلچین یا فیلم تلویزیونی

جیکوب الوردی (جاده باریک به اعماق شمال)

پل جیاماتی (آینه سیاه)

استیون گراهام (نوجوانی)

چارلی هانام (هیولا: داستان اد گین)

جود لا (خرگوش سیاه)

متیو ریس (هیولای درون من)

بهترین بازیگر زن نقش مکمل در تلویزیون

کری کون (نیلوفر آبی)

ارین دوهرتی (نوجوانی)

هانا اینبیندر (هک‌ها)

کاترین اوهارا (استودیو)

پارکر پوزی (نیلوفر آبی)

ایمی لو وود (نیلوفر آبی)

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل در تلویزیون

اوون کوپر (نوجوانی)

بیلی کروداپ (برنامه صبحگاهی)

والتون گوگینز (نیلوفر آبی)

جیسون ایساکس (نیلوفر آبی)

ترامل تیلمن (جدایی)

اشلی والترز (نوجوانی)

بهترین اجرای استندآپ کمدی تلویزیونی

بیل ماهر (بیل ماهر: آیا کس دیگری این را می‌بیند؟)

برت گلدستاین (برت گلدستاین: دومین شب برتر زندگی شما)

کوین هارت (کوین هارت: بازیگری در سن من)

کمیل نانجیانی (کمیل نانجیانی: افکار شبانه)

ریکی جرویس (ریکی جرویس: مرگ و میر)

سارا سیلورمن (سارا سیلورمن: پس از مرگ)

بهترین پادکست

متخصص صندلی راحتی با دکس شپرد (واندری)

با پدرش تماس بگیر (سیریوس ایکس ام)

با ایمی پولر خوب همراه شو (اسپاتیفای)

پادکست مل رابینز (سیریوس ایکس ام)

بی‌هوش (سیریوس ایکس ام)

اول از همه (ان‌پی‌آر)