اعضای هیئت انتخاب دومین جشنواره ادبی «خیرِ ایران» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تعداد بالای آثار رسیده به دبیرخانه این رویداد و به تصمیم دبیران علمی و اجرایی جشنواره، هیئت انتخابی متشکل از طیبه شامانی، سمیه جمالی، حمید هنرجو، امیرحسین روح‌نیا و مسعود آذرباد، آثار متقاضی را برای ارسال به مرحله نهایی داوری، ارزیابی و انتخاب کردند.

تعداد دوهزار و ۲۸۷ اثر متقاضی حضور در دومین جشنواره ادبی «خیرِ ایران» بودند.

دومین جشنواره ادبی «خیرِ ایران» با موضوع نیکوکاری در جامعه ایرانی، به دبیری علمی هادی خورشاهیان و دبیری اجرایی مهدی توسلی دی ماه ۱۴۰۴ برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد.

اطلاعات و اخبار این رویداد در سایت festival.kheir.ir قرار دارد.