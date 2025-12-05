  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

اعضای هیئت انتخاب دومین جشنواره ادبی «خیرِ ایران» معرفی شدند

اعضای هیئت انتخاب دومین جشنواره ادبی «خیرِ ایران» معرفی شدند

دبیرخانه دومین جشنواره ادبی «خیرِ ایران» با اعلام پایان مرحله انتخاب آثار متقاضی حضور در رقابت این رویداد، اعضای هیئت انتخاب این دوره را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تعداد بالای آثار رسیده به دبیرخانه این رویداد و به تصمیم دبیران علمی و اجرایی جشنواره، هیئت انتخابی متشکل از طیبه شامانی، سمیه جمالی، حمید هنرجو، امیرحسین روح‌نیا و مسعود آذرباد، آثار متقاضی را برای ارسال به مرحله نهایی داوری، ارزیابی و انتخاب کردند.

تعداد دوهزار و ۲۸۷ اثر متقاضی حضور در دومین جشنواره ادبی «خیرِ ایران» بودند.

دومین جشنواره ادبی «خیرِ ایران» با موضوع نیکوکاری در جامعه ایرانی، به دبیری علمی هادی خورشاهیان و دبیری اجرایی مهدی توسلی دی ماه ۱۴۰۴ برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد.

اطلاعات و اخبار این رویداد در سایت festival.kheir.ir قرار دارد.

کد خبر 6678523
زینب رازدشت تازکند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها