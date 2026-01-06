داوری آثار «دومین جشنواره ادبی خیر ایران» پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر؛ جلسات جمع‌بندی و نهایی داوری بخش‌های مختلف «دومین جشنواره ادبی خیر ایران» با حضور اعضا، دبیر علمی، دبیر اجرایی و مدیر دبیرخانه این رویداد در «مرکز خیرِ ایران» (خیر ماندگار) برگزار شد. این جلسات به تفکیک در شش بخش داستان کوتاه بزرگسال، خاطره و تجربه‌نگاری، شعر بزرگسال، ترانه، داستان کوتاه کودک و نوجوان و شعر کودک و نوجوان برگزار و نفرات برگزیده و شایسته تقدیر در دوره دوم جشنواره مشخص شدند.

روند داوری آثار بدون اطلاع از نام شرکت‌کنندگان انجام شد و در مرحله داوری کودک و نوجوان که در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، با تاکید دبیران، داوران و با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برگزیدگان بخش ویژه، در دو بخش شعر و داستان به تفکیک ادبیات کودک و نوجوان مشخص شدند.

«دومین جشنواره ادبی خیر ایران» با موضوع «نیکوکاری در جامعه ایرانی» به همت بنیاد خیریه راهبری آلاء، مرکز فرهنگ خیرِ ایران (خیر ماندگار)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شبکه اجتماعی به‌خوان، خانه شعر و ادبیات، سازمان جوانان هلال احمر، خانه کتاب و ادبیات ایران، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در جریان برگزاری است.

زمان دقیق و محل برگزاری آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان این رویداد متعاقباً اعلام خواهد شد.