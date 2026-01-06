  1. فرهنگ و ادب
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

داوری آثار «دومین جشنواره ادبی خیر ایران» پایان یافت

داوری آثار «دومین جشنواره ادبی خیر ایران» پایان یافت

داوران بخش‌های مختلف «دومین جشنواره ادبی خیر ایران» با حضور در جلسه جمع‌بندی، آثار منتخب خود را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ جلسات جمع‌بندی و نهایی داوری بخش‌های مختلف «دومین جشنواره ادبی خیر ایران» با حضور اعضا، دبیر علمی، دبیر اجرایی و مدیر دبیرخانه این رویداد در «مرکز خیرِ ایران» (خیر ماندگار) برگزار شد. این جلسات به تفکیک در شش بخش داستان کوتاه بزرگسال، خاطره و تجربه‌نگاری، شعر بزرگسال، ترانه، داستان کوتاه کودک و نوجوان و شعر کودک و نوجوان برگزار و نفرات برگزیده و شایسته تقدیر در دوره دوم جشنواره مشخص شدند.

روند داوری آثار بدون اطلاع از نام شرکت‌کنندگان انجام شد و در مرحله داوری کودک و نوجوان که در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، با تاکید دبیران، داوران و با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برگزیدگان بخش ویژه، در دو بخش شعر و داستان به تفکیک ادبیات کودک و نوجوان مشخص شدند.

«دومین جشنواره ادبی خیر ایران» با موضوع «نیکوکاری در جامعه ایرانی» به همت بنیاد خیریه راهبری آلاء، مرکز فرهنگ خیرِ ایران (خیر ماندگار)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شبکه اجتماعی به‌خوان، خانه شعر و ادبیات، سازمان جوانان هلال احمر، خانه کتاب و ادبیات ایران، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در جریان برگزاری است.

زمان دقیق و محل برگزاری آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان این رویداد متعاقباً اعلام خواهد شد.

طاهره تهرانی

