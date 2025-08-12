فراخوان «دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد ادبی «دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران» به همت مرکز فرهنگ نیکوکاری «خیرِ ماندگار» و «بنیاد راهبری خیریه آلا» فراخوان خود را منتشر کرد.
«دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران» در دو بخش اصلی شامل داستان کوتاه (بین ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ کلمه)، شعر در قالبهای کلاسیک، سپید، نیمایی و ترانه، خاطره و تجربهنگاری (بین ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ کلمه) و بخش ویژه شعر و داستان کوتاه کودک و نوجوان پاییز ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این رویداد تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴ ادامه داشته و آثار رسیده به دبیرخانه در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ آبان داوری خواهند شد. همچنین برگزیدگان جشنواره نیز در آئین اختتامیه، آذر ماه سال جاری معرفی میشوند.
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خانه شعر و ادبیات، خانه کتاب و ادبیات ایران، شبکه اجتماعی بهخوان، سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در برگزاری این رویداد همراهی و همکاری دارند.
علاقهمندان به ثبتنام در جشنواره و اطلاع از شرایط میتوانند به نشانی festival.kheir.ir مراجعه کنند.
