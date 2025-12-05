به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا شیر نژاد، رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران، در مراسم گردهمایی مجریان اعتکاف استان تهران در سالن همایش ایوان ری، گفت: اعتکاف پیشِرو ظرفیتی بیبدیل برای تحول نرمافزاری و فرهنگی تهران و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن است؛ بهشرط آنکه برنامهریزی دقیق، نگاه جامع و هماهنگی میان سختافزار و نرمافزار را مدنظر قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: بهمنظور ارتقای فعالیتهای فرهنگی مسجد، جشنواره ملی ایدهپردازی «وصل آرمانی» با همکاری و پیگیری دوستان و با هماهنگی صدا و سیما در حال برگزاری است. در این جشنواره، ایدههای برتر در موضوعات مرتبط با اعتکاف جمعآوری و ارزیابی میشود. امید است بتوانیم تا زمان برگزاری اعتکاف، مجموعه این ایدهها را در قالب یک کتابچه تدوین کرده و تقدیم سروران گرامی کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین شیر نژاد عنوان کرد: حمایت ویژه ستاد شهید آرمان از اعتکافهای نوجوانان کاملاً مشخص و برجسته است؛ به نحوی که سال گذشته با مجموعه اقدامات انجام شده توانستیم بیش از ۵۰ هزار نوجوان را معتکف مساجد شهر تهران کنیم و این رقم، در طول انقلاب بی سابقه بوده است.
وی با بیان اینکه تصور ما بر این است که اعتکافهای امسال در چهار سطح برگزار شود، اظهار داشت: سطح نخست، اعتکاف عمومی است که در مساجدی برگزار میشود که بهصورت فراگیر میزبان معتکفان هستند. سطح دوم، اعتکافهایی است که بخشی از طرحهای محتوایی همچون طرح «گوهرشاد» را اجرا میکنند؛ طرحی ویژه در حوزه عفاف و حجاب و سبک زندگی که در آن حداقل سه ساعت برنامه آموزشی در موضوعات استکبارستیزی، مسئله حجاب و مباحث مبتلابهِ سبک زندگی پیشبینی شده است.
رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران ادامه داد: سطح سوم اعتکاف، به مساجدی اختصاص دارد که از ظرفیت مربیان طلبه و دانشجو بهره میبرند. در حال حاضر نزدیک به سههزار مربی طلبه و دانشجو با ستاد شهید آرمان همکاری دارند و آمادگی داریم در صورت حضور مربیان جدید نیز از آنان حمایت کنیم. این حمایت شامل پشتیبانی از مربیان و همچنین نوجوانانی است که در قالب حلقههای معرفتی در این مساجد فعالیت میکنند.
حجت الاسلام شیر نژاد بیان کرد: آرزوی ما در نهاد روحانیت آن است که بتوانیم اعتکافها را بهصورت صنفی برگزار کنیم؛ بهگونهای که برای هر صنف، اعم از پزشکان، پرستاران، معلمان و سایر گروههای تخصصی مسجد مشخص، امام جماعت، سخنران، مداح و برنامههای متناسب پیشبینی شود. همانطور که دشمن از ظرفیتهای خود در قالبهای مختلف بهرهبرداری میکند، ما نیز اگر بتوانیم ظرفیتهای اصیل و سنتی خود را احیا کنیم، همچون مسجد و اعتکاف امکان برگزاری اعتکافهای صنفی با کیفیت بالا فراهم خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: این موضوع فعلاً در حد یک ایده اولیه است و نمیدانم تا چه اندازه قابلیت تحقق دارد؛ اما ممکن است برخی مساجد اعلام کنند که چنین ظرفیتی را دارند. با هماهنگی امور مساجد و ستاد اعتکاف اگر این برنامهریزی انجام شود، مجموعه مرکز فعالیتهای دینی قطعاً حمایت ویژه خود را ارائه خواهد کرد تا بتوانیم در فرصت اعتکاف، موضوع دین و تبلیغ معارف دینی را تقویت کرده و به فضل الهی روحیه معنوی تازهای در شهر جاری سازیم.
