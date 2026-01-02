اعتکاف بیش از ۶۰ هزار نوجوان در ۶۰۰ مسجد مجری طرح آرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید کریمی، با اشاره به اجرای طرح «شهید آرمان علیوردی» در قالب قرارگاه تعلیم و تربیت در سطح شهر تهران، اظهار کرد: این طرح با هدف پیوند مؤثر میان مساجد و مدارس و تمرکز بر فعالیتهای تربیتی ویژه نوجوانان و دانشآموزان در حال اجرا است.
عضو ستاد اعتکاف شهر تهران بیان کرد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ مسجد و ۸۵۰ مدرسه در طرح آرمان مشارکت دارند و تاکنون نزدیک به ۶۰۰ مسجد و ۶۰ هزار نوجوان برای اعتکاف ثبتنام کردهاند که پیش بینی میشود این آمار افزایش یابد.
وی به برنامههای فرهنگی تدارک دیده شده برای معتکفین نوجوان هم اشاره کرد و گفت: با همکاری مؤسسه همشهری، چند عنوان کتاب ویژه ایام اعتکاف چاپ شده است که پیش از آغاز مراسم اعتکاف در میان معتکفان مساجد تهران توزیع میشود.
وی ادامه داد: همچنین دفترچههای تخصصی اعتکاف ویژه دختران و پسران تهیه شده و در اختیار شرکتکنندگان قرار میگیرد و بستههای فرهنگی و اعتکافی ویژه نوجوانان و دانشآموزان شرکتکننده در مراسم اعتکاف نیز طراحی و تدارک دیده شده است.
معاون رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران با اشاره به برنامههای آموزشی و توانمندسازی مجریان طرح اعتکاف، گفت: علاوه بر برگزاری همایشهای همافزایی، دورههای تخصصی توانمندسازی ویژه مربیان طرح آرمان برگزار شده که در قالب آن، حدود ۸۰۰ مربی خواهر و بیش از ۱۰۰۰ مربی برادر با حضور اساتید مجرب آموزشهای لازم را دریافت کردهاند.
وی با اشاره به اهمیت اعتکاف در فرهنگ اسلامی، ابراز کرد: اعتکاف از عبادات مستحبی است که اجر و ثواب فراوانی برای مؤمنان به همراه دارد، طبق احکام شرعی، حداقل مدت اعتکاف سه روز است، اما فرد میتواند زمان بیشتری به عبادت اختصاص دهد و در طول این ایام، معتکف از امور دنیوی فاصله میگیرد و تمرکز خود را بر ذکر و عبادت الهی قرار میدهد.
