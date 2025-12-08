نوسان قیمت در بازار کالاهای اساسی ارومیه؛ وقتی نظارت ها چاره ساز نیست

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، سکینه اسمی: توجه به این مسئله الزامی است که تأمین و توزیع کالاهای اساسی به نرخ تنظیم بازار به میزان نیاز، عرضه مستقیم بدون واسطه و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی سه عامل مهم در آرامش‌بخشی بر بازار است.

تأمین کالاهای اساسی به میزان کافی، کوتاه‌کردن دست دلالان و نظارت بر مراکز عرضه عوامل مهم در کاهش التهاب بازار و تقویت آرامش در بین آحاد جامعه است، در کنار تأمین کالاهای اساسی نظارت بر مرکزهای عرضه و واحدهای صنفی به منظور جلوگیری از بروز تخلف‌های صنفی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و فقدان رعایت نکات بهداشتی نکته‌ای مهم است که مسئولان در این زمینه اهتمام بیش از پیش دارند.

با بررسی میدانی از چند فروشگاه زنجیره‌ای و مراکز خرید و بازار در ارومیه می‌توان به راحتی مشاهده کرد کمبودی در زمینه کالاهای اساسی وجود ندارد اما آنچه به گلایه و دغدغه مردم تبدیل شده، تفاوت قیمت‌ها و گرانی برخی کالاهاست که موجب شده مردم در تأمین نیازهای خود با مشکل مواجه شوند.

هر چند با توزیع کالاهای اساسی به میزان مورد نیاز در ارومیه توانسته آرامش نسبی بر بازار کالاهای اساسی داشته باشد اما تردد در چند خیابان و تفاوت قیمت‌ها در یک کالای مشابه و گرانی زیاد مورد انتقاد شدید مردم و کافی نبودن نظارت‌ها حکایت دارد.

با توجه به وضعیت معیشت، مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر نظارت بر بازار کالاهای اساسی در قالب طرح تنظیم بازار از سوی جهاد کشاورزی ارومیه به صورت مشترک با تعزیرات حکومتی آغاز و در حال اجراست.

هر چند کارشناسان این عرصه معتقد هستند نظارت‌ها در ماه‌های اخیر تشدید شده و نقش بازدارنده‌ای داشته است اما شهروندان ضمن دعوت به رعایت عدل و انصاف از سوی فروشندگان نظارت‌ها را کافی و جوابگو نمی‌دانند.

بازرسی‌ها از کالاهای اساسی جدی تر و تاثیرگذارتر باشد

حسینی یکی از بانوان خانه‌دار ارومیه‌ای، در گفتگو با خبرنگار مهر از تفاوت قیمت برخی کالاهای اساسی در ارومیه گلایه مند است و می‌گوید، گاهی یک فروشگاه مرغ را با قیمت مصوب عرضه می‌کند و فروشگاه دیگر چند هزار تومان بالاتر می‌فروشد. بازرسی‌ها هست اما این تفاوت‌ها باعث شده نتوانیم با خیال راحت خرید کنیم و همیشه باید دنبال ارزان‌ترین محل عرضه باشیم.

وی با اشاره به اینکه هر روز شاهد افزایش قیمت کالاها به خصوص در برخی کالا از جمله گوشت، مرغ، تخم مرغ هستیم و با توجه به وضعیت معیشت و گرانی و وضعیت اقتصادی این موضوع باعث نگرانی شده است، می‌افزاید، خانواده‌ها به دلیل تأمین نیاز تغذیه‌ای فرزندان خود مجبور به خرید هستند کاش بازرسی‌ها جدی تر و تاثیرگذارتر باشد.

نیکخواه، فروشنده فروشگاه زنجیره‌ای ارومیه معتقد است، فروشندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای نقشی از تعیین قیمت ندارند و اما افزایش قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی برای ما نیز مهم است و در فروش تأثیر می‌گذارد.

وی با اشاره به کاهش توان خرید مردم در ماه‌های اخیر گفت: گرانی و در برخی مواقع کمبود کالاهای اساسی باعث شده مردم در خرید بسیاری از کالاها دچار مشکل شوند.

کریمی، از شهروندان ارومیه نیز با بیان اینکه با توجه به بی ثباتی در بازار به خصوص در قیمت‌ها بازرسی‌ها ضروری است اما تاکنون تأثیرگذار و کافی نبوده است، ادامه می‌دهد، گاهی یک هفته قیمت مرغ ثابت می‌ماند و هفته بعد چند هزار تومان بالا می‌رود. وقتی این نوسان ادامه داشته باشد، برنامه‌ریزی برای خرید خانواده سخت می‌شود. نظارت‌ها باید مداوم و قوی‌تر باشد، بازرسی‌های مقطعی جوابگو نیست.

رضایی، کارمند بازنشسته ارومیه نیز می‌گوید، بازرسی‌ها کمک می‌کند تخلفات آشکار کاهش پیدا کند، اما هنوز بعضی فروشگاه‌ها به بهانه‌های مختلف مثل کمبود نهاده یا هزینه‌های توزیع، قیمت‌ها را بالا می‌برند. مردم این تغییرات را متوجه می‌شوند و هر روز باید دنبال قیمت مناسب باشند.

یک فروشنده مرغ و گوشت منجمد نیز در ارومیه می‌گوید، سعی می‌کنیم قیمت‌ها را تا حد امکان ثابت نگه داریم، اما برخی روزها مجبوریم با تغییر نرخ نهاده‌ها یا هزینه‌های حمل، قیمت‌ها را تعدیل کنیم. بازرسی‌ها نظارت می‌کنند اما وقتی اثر آن کوتاه‌مدت باشد، مردم هنوز نگران هستند.

بیش از ۱۰۰۰ مورد بازرسی از بازار کالاهای اساسی در ارومیه انجام گرفته است

مدیر جهاد کشاورزی ارومیه در خصوص تأمین و نظارت بر بازار کالاهای اساسی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بازرسی‌ها با هدف جلوگیری از افزایش غیرمنصفانه قیمت‌ها و تأمین آرامش روانی مردم از ابتدای سال در حال انجام است و تلاش می‌کنیم به خصوص در روزهای پایانی هفته به صورت مستمر بازرسی‌ها در فروشگاه‌ها، نمایندگی‌های توزیع و کشتارگاه‌ها تداوم داشته باشد.

پرویز امجدی با بیان اینکه با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و تأمین آرامش بازار، مدیریت جهاد کشاورزی ارومیه با همکاری تعزیرات حکومتی، بازرسی ویژه و مستمر بر مرغ، گوشت منجمد، برنج هندی، روغن و نان را آغاز کرده است، افزود: هم اکنون کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در ارومیه نداریم و توزیع با نرخ مصوب دولتی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه تمرکز اصلی بازرسی‌ها روی کالاهای اساسی شامل مرغ و گوشت منجمد، برنج هندی، روغن و نان است، گفت: توزیع این کالاها عمدتاً از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مباشرین دارای مجوز اتاق اصناف انجام می‌شود و حدود ۶۰ درصد عرضه کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت می‌گیرد.

با هدف نظارت و کنترل دقیق بر بازار گوشت مرغ، بازرسی‌های مشترک جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی در آخر هفته‌های اخیر ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی ارومیه با بیان اینکه با هدف نظارت و کنترل دقیق بر بازار گوشت مرغ، بازرسی‌های مشترک در آخر هفته‌های اخیر ادامه دارد، افزود: این بازرسی‌ها با حضور قاضی اداره کل تعزیرات حکومتی و تیم‌های نظارتی جهاد کشاورزی ارومیه در بازارهای عرضه گوشت مرغ گرم و همچنین نمایندگی‌های کشتارگاه‌ها و توزیع‌کنندگان گوشت مرغ منجمد انجام می‌شود.

امجدی خاطرنشان کرد: این گشت‌های نظارتی به‌طور مستمر و در دو شیفت صبح و بعدازظهر در روزهای پنجشنبه و جمعه ادامه دارد و هدف از آن اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوط به عرضه و قیمت‌گذاری گوشت مرغ و جلوگیری از هرگونه تخلف در این زمینه است.

۱۰ هزار تن کالای اساسی در ارومیه توزیع شده است

وی با اشاره به فعالیت ۵ اکیپ بازرسی مشترک با تعزیرات حکومتی که در روزهای تعطیل این تعداد دو برابر هم می‌شود، گفت: تاکنون از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از هزار مورد بازرسی مشترک در زمینه کالاهای اساسی در ارومیه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه به صورت میانگین ۲۰ درصد از این بازرسی‌ها که با هدف تنظیم بازار انجام می‌شود منجر به کشف تخلف و تشکیل پرونده می‌شود، گفت: عمده تخلفات در بخش قیمت کالاهاست در حالی که کالاهای اساسی با نرخ مصوب دولتی توزیع می‌شود و افزایش قیمتی باشد به صورت رسمی اعلام می‌شود.

امجدی با بیان اینکه در حال حاضر کمبودی در زمینه تأمین کالاهای اساسی نداریم گفت: تاکنون ۱۰ هزار تن کالای اساسی در ارومیه توزیع شده و در صورت نیاز آمادگی تأمین کالاهای اساسی را نیز داریم.

وی با اشاره به کمبود مقطعی گوشت و گوشت مرغ در ارومیه به دلیل نهاده‌های دامی نیز گفت: هم اکنون جوجه ریزی به اندازه نیاز انجام شده و در زمینه تأمین نهاده‌های دامی نیز به دلیل مصوبه دولت برای استان‌های مرزی برای تأمین بهینه نهاده‌های دامی هم اکنون نیز موضوع نیز رفع شده و نهاده‌های دامی مورد نیاز تأمین شده و در روزهای آتی توزیع می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی ارومیه با بیان اینکه بازرسی‌ها با همراهی قاضی اداره کل تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد، عنوان کرد: هدف اصلی این بازرسی‌ها، بررسی رعایت قوانین و مقررات در زمینه قیمت‌گذاری و کیفیت نان و مرغ و همچنین جلوگیری از هرگونه تخلف ممکن است. این اقدام در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای شرایط بازار نان و مرغ انجام می‌شود.

وی افزود: بازرسان در این گشت‌ها علاوه بر نظارت دقیق بر نانوایی‌های مختلف، به بررسی مرغ‌فروشی‌ها نیز پرداخته و کیفیت محصولات را تحت نظر قرار می‌دهند. در صورت شناسایی تخلفات، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

تشدید نظارت بر قیمت مرغ، برنج هندی و روغن در ارومیه

مدیر جهاد کشاورزی ارومیه گفت: با توجه به اهمیت تأمین کالاهای اساسی و نیاز مبرم مردم به قیمت‌های مناسب، بازرسان و کارشناسان تنظیم بازار این مدیریت، نظارت بر قیمت مرغ، برنج هندی و روغن را در سطح شهر به صورت ویژه و تشدید شده آغاز کرده‌اند.

وی یادآور شد: این اقدامات به منظور جلوگیری از افزایش غیرمنصفانه قیمت‌ها و تأمین آرامش روانی برای شهروندان انجام می‌شود، بازرسان نظارت خود را به صورت مستمر بر فروشگاه‌ها و مراکز توزیع کالا انجام می‌دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری، به سرعت اقدامات قانونی و مقتضی را اعمال خواهند کرد.

مدیر جهاد کشاورزی ارومیه گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد تعادل در بازار، همچنین به جمع‌آوری اطلاعات و بررسی مشکلات موجود در تأمین این کالاهای اساسی می‌پردازند. این مدیریت قصد دارد تا با فراهم کردن شرایط مناسب، نیازهای اساسی مردم را به بهترین شکل ممکن تأمین کند.

وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی ارومیه بر هماهنگی و همکاری با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تأکید کرده و از شهروندان گرامی درخواست می‌کند که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به این مدیریت گزارش دهند.