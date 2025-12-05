امام جمعه هرمز: استقلال اقتصادی و شناخت دشمن ضرورت امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رستاخیز در خطبههای نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع هرمز برگزار شد، با اشاره به سالروز شهادت آیتالله دستغیب، یاد و نام شهدا را مایه حیات معنوی جامعه دانست و اظهار کرد: یاد شهیدان اضطراب را از دل انسان دور و جامعه را به سمت اتحاد و همدلی سوق میدهد.
رستاخیز با انتقاد از شرطی شدن اقتصاد کشور در سالهای گذشته، وابستگی به تصمیمات بیرونی را یکی از آسیبهای جدی اقتصاد ایران ذکر کرد و گفت: نگاه به بیرون و امید بستن به مذاکره، کشور را در حالت انتظار و رکود نگه داشته است.
او افزود: حل مشکلات اقتصادی با کار روزمره، بیبرنامگی و اتکا به لبخند دشمنان ممکن نیست و برای عبور از شرایط موجود، مدیریت جهادی، علمی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی لازم است.
امام جمعه هرمز تأکید کرد: تقویت تولید ملی و کاهش وابستگی خارجی میتواند موتور اصلی شکوفایی اقتصاد کشور باشد و مسئولان باید این مسیر را با اراده و برنامهریزی دقیق دنبال کنند.
خطیب جمعه هرمز به موضوع دشمنشناسی با استناد به آیات قرآن پرداخت و گفت: توکل بر خدا به معنای اعتماد حقیقی به قدرت الهی و رعایت تقواست.
وی با اشاره به دشمنان داخلی و خارجی اسلام، تصریح کرد: قرآن مؤمنان را از پیروی دشمنان برحذر داشته و حفظ دین، تقویت استقلال و ایستادگی در برابر تهدیدات، از ضروریات جامعه اسلامی است.
او با تأکید بر اینکه اطاعت نکردن از کفار یک اصل مهم در استقلال سیاسی و فرهنگی امت اسلامی است، اظهار داشت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، باید هویت، عزت و موقعیت خود را مستقل از خواست دیگران تعریف کند و در برابر هجمهها استوار بماند.
امام جمعه هرمز همچنین به ظرفیتهای اقتصادی جزیره هرمز اشاره کرد و نگاه تکبعدی به اقتصاد این منطقه را نادرست دانست.
وی گفت: اقتصاد هرمز تنها محدود به گردشگری نیست و حوزههایی مانند تجارت، صیادی و معادن نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا حقوق مردم جزیره به طور کامل ادا شود.
وی در ادامه با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر از مردم خواست در برگزاری مراسم و جشنهای مردمی این ایام همچون سالهای گذشته حضور پرشور داشته باشند.
او حضرت زهرا (س) را جلوه کامل برکات کوثری دانست و گفت: هرکس ایشان را بشناسد و الگوی زندگی خود قرار دهد، به خیر فراوان در دنیا و آخرت متصل میشود.
رستاخیز با گرامیداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو، دانشجوی تراز انقلاب را فردی دانست که ایمان، دانش روز، اخلاق اسلامی، بصیرت سیاسی و قدرت نقد سازنده را در کنار هم داشته باشد و نسبت به مسائل داخلی و جهانی حساس و مسئولیتپذیر باشد.
وی خاطرنشان کرد: دانشجوی برخوردار از این ویژگیها میتواند نسل مؤمن، آگاه و تمدنساز آینده را تربیت کند.
