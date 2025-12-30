غفاری: بصیرت شرط اصلی عبور از تهدیدات داخلی و خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی غفاری پیش از ظهر روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی که در مسجد امام حسین (ع) شهر فامنین برگزار شد، با اشاره به نامگذاری نهم دی‌ماه به‌عنوان «روز بصیرت» اظهار کرد: بصیرت به معنای نگاه عمیق و دقیق به مسائل است و فقدان آن می‌تواند موجب برداشت‌های نادرست و تصمیم‌گیری‌های اشتباه شود.

وی با استناد به روایتی از امیرالمؤمنین علی (ع) افزود: کسی که از بصیرت محروم باشد، قادر به تحلیل صحیح وقایع نخواهد بود و همین مسئله می‌تواند جامعه را در مواجهه با فتنه‌ها دچار آسیب کند.

امام جمعه فامنین ادامه داد: بصیرت به معنای بازیابی موقعیت و شناخت جایگاه واقعی خود در صحنه قدرت جهانی است و ملت ایران باید آگاه باشد در چه نقطه‌ای از تقابل حق و باطل قرار دارد و چه نقشی در آینده تحولات جهانی ایفا می‌کند.

غفاری با اشاره به تهدیدات مستمر دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: دشمنان داخلی و خارجی همواره در تلاش هستند تا به ارکان نظام اسلامی ضربه وارد کنند و تنها راه مقابله با این جریان‌ها، هوشیاری، آگاهی و عمل به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور اشاره کرد و گفت: مسئولان باید با شناخت دقیق اولویت‌ها، برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم برنامه‌ریزی کنند و تصمیمات هوشمندانه و واقع‌بینانه در دستور کار قرار دهند.

امام جمعه فامنین در پایان با تأکید بر ضرورت همبستگی ملی خاطرنشان کرد: حفظ انسجام اجتماعی و تقویت پایه‌های نظام اسلامی نیازمند همراهی مردم و مسئولان و اقدام آگاهانه در برابر تهدیدات داخلی و خارجی است.