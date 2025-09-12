لزوم تأمین آمبولانس دریایی برای جزیره هرمز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رستاخیز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جزیره هرمز با اشاره به مشکلات متعدد این جزیره، از پیگیری مسئولان استانی برای حل چالش‌ها قدردانی کرد و خواستار اقدامات جدی‌تر و مؤثرتر شد.

وی اظهار کرد: مسئله اول و مهم، تعیین‌تکلیف وضعیت مدیریت اجرایی جزیره هرمز است؛ با نزدیک شدن به فصل گردشگری، باید مشخص شود که بخشدار فعلی ماندنی است یا فرد دیگری این مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت.

امام جمعه هرمز افزود: مردم و وضعیت جزیره هرمز باید از ابهام فعلی خارج شوند چرا که بی‌ثباتی مدیریتی در این برهه حساس، می‌تواند به روند خدمات‌رسانی و برنامه‌ریزی گردشگری جزیره لطمه وارد کند.

نبود آمبولانس دریایی بحرانی در حوزه درمان جزیره هرمز

حجت‌الاسلام والمسلمین رستاخیز با اشاره به مشکلات بهداشتی و درمانی جزیره، مهم‌ترین چالش کنونی را نبود آمبولانس دریایی عنوان کرد.

به گفته وی، هرچند مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، اورژانس استان و معاونت‌های مرتبط، برای حل این مشکل ابراز آمادگی کرده‌اند، اما چالش اصلی ساختاری است.

رستاخیز توضیح داد: حفظ و نگهداری ناوگان دریایی تخصص مجموعه علوم پزشکی نیست؛ باید این بخش به نهادی تخصصی، نظیر اداره بنادر و دریانوردی واگذار شود و علوم پزشکی صرفاً خدمات درمانی را ارائه دهد؛ در این صورت، روند خدمات اورژانسی دریایی تسهیل خواهد شد.

هشدار درباره عملیات روانی دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه

امام جمعه هرمز در بخش دیگری از سخنان خود، به تحرکات رسانه‌ای و روانی دشمنان پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه محور مقاومت اشاره کرد و گفت: دشمن به دنبال تحمیل معادلات خود بر کشور و ایجاد فضای مبهم نه جنگ، نه صلح است؛ این وضعیت زمینه‌ساز افزایش شایعات و ناامیدی در جامعه می‌شود.

وی تأکید کرد: برای مقابله با این فضا، باید اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف از سوی نهادهای تصمیم‌گیر به‌صورت هفتگی انجام شود؛ اگر ستادهای مسئول، گزارش عملکرد و مأموریت‌های خود را به‌طور منظم اعلام کنند، اعتماد عمومی به اقدامات دولت تقویت خواهد شد.

لزوم پایبندی به منظومه فکری رهبر معظم انقلاب

حجت‌الاسلام رستاخیز در پایان خطبه‌ها، فاصله گرفتن از نظام فکری مقام معظم رهبری را یکی از دلایل انحرافات و اشتباهات اجتماعی دانست و گفت: پایبندی به رهنمودهای رهبر انقلاب، مانع اصلی در برابر سردرگمی و تصمیم‌گیری‌های نادرست در عرصه‌های مختلف کشور است.