امام جمعه هرمز: ماراتن کیش با سوءمدیریت فرهنگی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رستاخیز امام جمعه هرمز در خطبههای نماز جمعه این هفته که با حضور گسترده نمازگزاران در مسجد جامع جزیره هرمز برگزار شد، با انتقاد از برگزاری برخی رویدادهای ورزشی و گردشگری از جمله ماراتن غیرورزشی در کیش، آن را نشانه ضعف نظارت و مدیریت فرهنگی در اجرای برنامههای عمومی عنوان کرد.
وی گفت: رویدادهای ورزشی عمومی باید علاوه بر جنبه رقابتی، فرصتی برای نمایش هویت، ارزشها و سبک زندگی ایرانی اسلامی باشند و اجرای ضعیف چنین برنامههایی میتواند زمینهساز عادیسازی رفتارهای ناهنجار و تضعیف بنیان فرهنگی جامعه شود.
امام جمعه هرمز افزود: برخی رخدادهای اخیر از جمله ماراتن کیش، در اثر نبود نظارت و معیار فرهنگی مناسب، موجب بروز رفتارهایی شده که با شأن زن مسلمان ایرانی و فرهنگ ملی سازگار نیست.
وی تأکید کرد: مردم نجیب و شریف هرمز و سایر نقاط جنوبی کشور شایسته توجه جدی مسئولان هستند و نباید اجازه داد تخلف از قانون به رفتاری افتخارآمیز تبدیل شود یا نمایشهای عمومی ناسازگار با هویت اسلامی جایگزین فرهنگ اصیل ملت شود.
رستاخیز در توضیح آثار اجتماعی این بیتوجهی فرهنگی به چهار آسیب اشاره کرد: ضربه به هویت ملی از طریق پوشش نامناسب، رواج ناهنجاریهای اجتماعی بر اثر ضعف نظارت، تهدید ارزشهای فرهنگی با تکرار رفتارهای ناسازگار، و نبود پاسخگویی روشن میان مسئولان اجرایی است.
وی با اشاره به جنگ شناختی دشمن علیه ایران گفت: دشمن از همین رخدادهای فرهنگی و ظاهراً کماهمیت برای عملیات روانی و القای ناکارآمدی اجتماعی استفاده میکند و مسئولان باید نسبت به این موضوع حساس باشند.
حملونقل دریایی مطالبه اصلی مردم هرمز
در بخش دیگر خطبهها، امام جمعه هرمز به مناسبت روز حملونقل، نبود اسکله مناسب و لندیگراف را مهمترین مشکل جزیره دانست.
وی گفت: کمبود زیرساخت تخلیه و بارگیری کالا از شناورها موجب اختلال در شبکه تأمین مواد غذایی و افزایش هزینه مصالح ساختمانی برای مردم شده است و حل این مسئله میتواند بخش عمدهای از مشکلات جزیره را برطرف کند.
قدرت دفاعی و علمی کشور، نمایش اقتدار ایران
امام جمعه هرمز با اشاره به رزمایش ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ و رزمایش دریایی سپاه اظهار داشت: این رزمایشها نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران یکی از بازیگران مؤثر جهان است و هر تجاوزی علیه ایران با نابودی مهاجم پاسخ داده خواهد شد.
وی همچنین رشد علمی کشور را عامل شگفتی ناظران جهانی دانست و گفت: علیرغم ترور دانشمندان و حمله به مراکز هستهای، حرکت علمی ایران متوقف نشده و علم به مسیر پیشرفت خود ادامه داده است.
اهتمام به تربیت نسل آینده و وحدت حوزه و دانشگاه
در ادامه خطبهها، حجتالاسلام رستاخیز از نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تربیت نسل مؤمن و متعهد یاد کرد و تأکید کرد: آموزش مبتنی بر قصههای قرآنی و اهل بیت میتواند هویت فرهنگی و دینی کودکان را تقویت کند.
وی همچنین ضمن گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه، این مناسبت را عامل تقویت همدلی در مسیر تعالی علمی دانست و گفت: وحدت این دو نهاد موجب خنثی شدن توطئه دشمنان در ایجاد دوگانگی میان علم و دین خواهد شد.
درسهای خطبه اول؛ خطر جهالت و غرور انسانی
در خطبه نخست نماز جمعه، امام جمعه هرمز به موضوع جهالت و نادانی پرداخت و بیان کرد: یکی از نشانههای افراد بیایمان، مسخره کردن مسائل سرنوشتساز است.
به گفته وی، انسان مغرور هر آنچه خلاف میلش باشد تمسخر میکند و هشدارهای اهل حق را نادیده میگیرد.
وی افزود: غرور و نادانی زمینه سقوط انسان و جامعه است و باید با ایمان، علم و آگاهی با آن مقابله کرد.
حضور گسترده نمازگزاران در نماز جمعه هرمز
امام جمعه هرمز از مسئولان استان خواست برای رفع مشکلات زیرساختی جزیره از جمله ایجاد اسکله استاندارد، توسعه حملونقل عمومی و اصلاح بازار مواد غذایی اقدامات جدی انجام دهند و تأکید کرد: تقویت حملونقل دریایی نه تنها مطالبهای محلی بلکه گامی مهم در مسیر توسعه پایدار جنوب کشور است.
نظر شما