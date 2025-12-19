به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رستاخیز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جزیره هرمز با حضور گسترده نمازگزاران، به تبیین ویژگی‌های انسان مؤمن پرداخت و خیرخواهی را از مهم‌ترین نشانه‌های ایمان برشمرد.

محبت و خیرخواهی؛ شاخص ایمان و مایه عزت مؤمن

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ایمان، محبت و خیرخواهی نسبت به مردم است. انسان مؤمن حتی اگر با بدی دیگران مواجه شود، در دل خود کینه، بدبینی و نیت ناپاک نسبت به دیگر مؤمنان راه نمی‌دهد.

امام جمعه هرمز با استناد به آیه شریفه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة» افزود: قرآن کریم مؤمنان را برادر یکدیگر معرفی می‌کند و این یعنی جامعه ایمانی همانند یک خانواده است که اساس آن بر مهربانی، خیرخواهی و گذشت بنا شده است.

رستاخیز تصریح کرد: فردی که خیرخواه مردم است، موفقیت و سلامتی دیگران برایش اهمیت دارد، از خطاها می‌گذرد و همین رفتار سبب عزت او در میان مردم می‌شود.

وی تأکید کرد: امروز جامعه ما نیازمند چنین اخلاق و رفتارهایی است؛ باید کینه‌ها را از دل‌ها دور کنیم و با اخلاق نیکو، زینت اهل‌بیت علیهم‌السلام باشیم.

تقدیر از همدلی مردم و مسئولان در بحران بارندگی

رستاخیز به نزول رحمت الهی و بارندگی‌های اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: توجه عمومی مردم به خداوند متعال و برگزاری نماز باران در شهرها و روستاها، موجب نزول رحمت الهی بر سراسر کشور شد و این نعمت، شکرگزاری عملی و زبانی را می‌طلبد.

وی با تقدیر از همدلی و وحدت میان مردم و مسئولان در روزهای اخیر گفت: از بخشدار و شهردار گرفته تا نیروهای خدمات‌رسان، بسیج، پلیس، شورای شهر و موکب‌های مردمی، همگی شبانه‌روز در کنار مردم برای رفع مشکلات ناشی از بارندگی تلاش کردند که این اقدامات مصداق واقعی جهاد است.

فرارسیدن ماه رجب و ضرورت جهاد تبیین

امام جمعه هرمز با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رجب، این ماه را ماه بندگی خداوند دانست و ابراز امیدواری کرد مؤمنان بتوانند در این ماه، صبر شاکران، عمل خائفان و یقین عابدان را در مسیر بندگی الهی به دست آورند.

وی با اشاره به نقش امام باقر (ع) در دوران فتنه بنی‌امیه گفت: آن حضرت با نهضت علمی و جهاد تبیین، اسلام ناب را از زیر آوار تحریف بیرون آورد و بنیان فکری تشیع را استحکام بخشید. امروز نیز دشمن با روایت‌سازی دروغین و جنگ رسانه‌ای به دنبال تحریف حقیقت و اشغال ذهن‌هاست.

رستاخیز ادامه داد: دشمن می‌خواهد مردم را از انقلاب اسلامی، نظام و رهبری جدا کند و راه نجات از این فتنه‌ها، بصیرت و فهم صحیح است.

سیره امام هادی (ع) و جنگ تبلیغاتی دشمن

وی در ادامه با اشاره به سالروز شهادت امام هادی (ع) گفت: آن حضرت با ایجاد شبکه وکلا، مرجعیت پاسخگویی دینی را در شرایط خفقان حفظ و زمینه‌سازی لازم برای دوران غیبت صغری را فراهم کرد.

امام جمعه هرمز در پایان با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: امروز نزاع اصلی، جنگ تبلیغاتی است و دشمن به دنبال تسخیر ذهن‌ها، قلب‌ها و باورهاست؛ بنابراین باید با آرایش جنگی رسانه‌ای، در برابر این هجمه ایستاد و اجازه نداد دشمن با دو قطبی‌سازی و ایجاد اختلاف به اهداف خود برسد.