مقاومت فلسطین: سرنوشت یاسر ابوشباب هشداری به مزدوران اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، کمیتههای مقاومت فلسطین با صدور بیانیهای اعلام کرد که کشته شدن یاسر ابوشباب، سرکرده مزدوران تحت امر رژیم صهیونیستی پیامی روشن برای هر فردی است که به همکاری با دستگاه امنیتی این رژیم روی میآورد.
در این بیانیه آمده است که کشته شدن ابوشباب در منطقهای تحت کنترل ارتش رژیم اشغالگر نشان دهنده ناتوانی و شکست کامل این رژیم در حفظ جان مزدوران خود است.
کمیتههای مقاومت بیان کرد: مقاومت همچنان سپر محافظ ملت و ساختار اجتماعی فلسطین باقی خواهد ماند و اجازه نخواهد داد هیچ طرفی در همبستگی ملی خلل ایجاد کند.
در پایان، کمیتههای مقاومت فلسطین بار دیگر از کسانی که به همکاری با رژیم صهیونیستی روی آوردهاند خواست خیلی سریع به آغوش ملت بازگردند و مسیر خود را اصلاح کنند قبل از آنکه دیر شود.
