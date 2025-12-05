به گزارش خبرنگار مهر آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اصفهان در مصلای امام خمینی اصفهان بر ضرورت تقوا و پیروی از آموزه‌های اهل‌بیت علیهم‌السلام تأکید کرد و تحقق تقوا را بدون الگوگیری از چهارده معصوم و رعایت حدود الهی ناممکن دانست.

وی توجه به این اصول را عامل تعیین‌کننده در رشد اخلاقی و اجتماعی انسان ارزیابی کرد.

تبیین جایگاه زن در نظام اسلامی

امام‌جمعه موقت اصفهان با تشریح جایگاه و حقوق زنان در نظام اسلامی اعلام کرد: شأن و کرامت زن باید بر پایه تفکر صحیح، فطرت الهی و اصول شرعی صیانت شود.

او رعایت حقوق زنان در عرصه‌های اجتماعی، خانوادگی و اخلاقی را یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی دانست و گفت: برخی محدودیت‌ها در رفتار و پوشش بانوان ریشه در عقلانیت و هماهنگی با فطرت انسانی دارد. مهدوی افزود مردان نیز موظف‌اند برای پیشگیری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی به پوشش و رفتار صحیح پایبند باشند.

هشدار نسبت به نگاه ابزاری غرب به زن

آیت‌الله مهدوی با هشدار نسبت به غلبه نگاه مادی و ابزاری به زن در الگوهای غربی اعلام کرد: پیشرفت واقعی جامعه با علم، عقلانیت و ایمان محقق می‌شود و ارتباطی با برهنگی یا سبک‌های نادرست فرهنگی ندارد.

وی رعایت حجاب و اخلاق اسلامی را نه مانع پیشرفت، بلکه زمینه‌ساز رشد شخصیت و تعالی معنوی معرفی کرد.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به تحولات تاریخ معاصر و مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و توطئه‌های خارجی بیان کرد: ملت ایران از دوران پس از کودتای ۲۸ خرداد تاکنون در مسیر دفاع از استقلال، ارزش‌های انقلاب و حمایت از جریان مقاومت ایستاده است و این مسیر را وظیفه عمومی مردم و مسئولان دانست.

آیت‌الله مهدوی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به معیشت و مشکلات اقتصادی مردم خواستار تلاش مضاعف مسئولان برای کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی و بهبود زندگی مردم در چارچوب اصول اسلامی و ارزش‌های ملی شد.

وی خطاب به مردم به‌ویژه بانوان نمازگزار رعایت حدود الهی، اهتمام به ارزش‌های دینی و پایبندی به اصول ولایت و انقلاب را از ارکان مهم زندگی فردی و اجتماعی دانست و گفت: توجه به این اصول در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی موجب تقویت انسجام و پیشرفت جامعه اسلامی می‌شود.