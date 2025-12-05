امام جمعه کرمان: بخشی از تابلوی پیشرفت کشور سهم جامعه زنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با تسلیت وفات حضرت ام‌البنین (س) و روز بزرگداشت مادران و همسران شهدا گفت: در صحنه پیشرفت علمی کشور هم امروز و در چند دهه پس از انقلاب دختران و زنان در جامعه علمی کشور درخشش فوق‌العاده داشته و نشان دادند بخشی از تابلوی پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف سهم جامعه زنان است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با نقش زن و جامعه زنان افزود: زنان بیش از نیمی از جمعیت جامعه اسلامی ایران را تشکیل دادند؛ اما بیش از جمعیت خود در پیشبرد انقلاب و کشور نقش‌آفرینی و خدمت کردند و دوشادوش مردان در انقلاب ایستادند و این انقلاب را به پیروزی رساندند.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: زنان به عنوان پشتیبان جنگ و جبهه؛ مادران با معرفت و از خود گذشته، همسران فداکار و ایثارگر، جوانان خود را به جبهه فرستادند و بخش قابل توجهی از دفاع مقدس را به دوش کشیدند.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی، تصریح کرد: این مسئله نقش زن را در جامعه اسلامی آنقدر پر رنگ کرد که نشان داد جامعه زنان با حفظ عفاف و حجاب و ارزش‌های دینی در سنگرهای مختلف علمی کشور توان آن را دارند با طهارت و قداست و پاکی حضور یافته و نقش‌آفرینی کنند.

وی ادامه داد: زن مسلمان فاطمی و انقلابی با پیروی از حضرت زهرا (س) توانست نگاه تاریخ را به زن به همان نگاه اسلامیِ فاطمیِ صدر اسلام برگرداند.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی، با اشاره به ۱۶ آذر، روز دانشجو گفت: این قشر افتخاری در سنگر تعلیم و تربیت برای خود ثبت کردند که ماندگار و تاریخی شد و آن اینکه کودتا در ایران سعی در خاموش کردن همه صداهای آزادی‌خواه داشت، اما حرکت دانشجویان از اولین حرکت‌هایی است که با مدال آزادی‌خواهی به معنای حقیقی کلمه آغاز شد.

وی افزود: دانشجویان در برابر استکبار، استعمار و زورگویی‌های آمریکا و انگلیس ایستادند، قیام کردند و شهید دادند و این روز برای جامعه تعلیم و تربیت به ویژه دانشجویان روز بزرگی است.

امام جمعه کرمان ادامه داد: دانشجویان این افتخار بزرگ را در انقلاب با تسخیر لانه جاسوسی تکمیل کردند و لانه‌ای که کانون توطئه علیه کشور بود توسط دانشجویان فتح شد.

وی با اشاره به به سالگرد معرفی صدام به عنوان آغازگر جنگ توسط سازمان ملل گفت: این اقدام در کنار از دست ندادن یک وجب از خاک کشور پیروزی بزرگی برای جمهوری اسلامی خلق کرد و برای همه ثابت شد که ملت ایران تجاوزکار نیست، بلکه مظلومانه و مقتدرانه در طول هشت سال جنگ تحمیلی از خود دفاع کرد.

علیدادی سلیمانی، با اشاره به عملیات مقتدرانه اخیر در عنبرآباد برای مبارزه با قاچاق سوخت؛ گفت: از شورای تأمین سختکوش به ویژه استاندار و بخش‌های اجرایی از جمله معاون امنیتی انتظامی تشکر می‌کنم که در قاچاق سوخت در جنوب فعالیت بسیار ارزشمندی را برای دفاع از جان مردم و حفظ بیت‌المال آغاز کردند و انشاالله شورای توانمند و عمل‌گرا این مسیر را تا رفع این معضل مبتلابه استان ادامه دهد.