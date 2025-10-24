به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر دیر اظهار داشت: هدف از ایجاد سازمان‌های بین‌المللی، حفظ نظم و مقررات جهانی است، اما نباید این ساختارها به سمت چندقطبی یا دوقطبی شدن پیش بروند.

امام جمعه موقت دیر تأکید کرد: سازمان‌های بین‌المللی نباید به ابزاری در دست انسان‌های سلطه‌گر، ظالم و بی‌منطق تبدیل شوند؛ انسان‌هایی که کوچک‌ترین رنگ و بویی از انسانیت و بشریت نبرده‌اند.

وی افزود: افرادی مانند ترامپ، نتانیاهو و سران اروپایی، از ابزار سازمان ملل علیه مظلومان و کسانی که در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند، استفاده می‌کنند.

امام جمعه موقت دیر با اشاره به سالگرد اعتراض امام راحل (ره) به لایحه کاپیتولاسیون، بیان کرد: امام خمینی (ره) با مخالفت با این لایحه ننگین، مردم را بیدار کرد و علیه تحقیر ملت ایران و کسانی که در کشور ظلم می‌کردند، قیام کرد.

سعیدی عنوان کرد: دشمنی آمریکا با ملت ایران به این دلیل است که دستش از منابع و ذخایر ایران کوتاه شده و خاورمیانه برایش ناامن شده است؛ در نتیجه نمی‌تواند سلطه‌گری‌های خود را در منطقه ادامه دهد.

وی با اشاره به روز محیط‌بان، گفت: هرچه جایگاه این خدمتگزاران را بیشتر تبیین کنیم، مردم ارزش وجودی آنها را بهتر درک خواهند کرد.

امام جمعه موقت دیر با بیان اینکه پدافند غیرعامل، امور دیگر را تسهیل می‌کند، ابراز داشت: در مسائل مختلف، ما بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه، وضعیت مطلوبی داشتیم. در مسائل آب، برق، انرژی و زیرساخت‌ها نیز باید به گونه‌ای عمل کنیم که اگر ناترازی پیش آمد، بتوانیم با کمترین آسیب برای مردم، مسائل را پیش ببریم.

پیام شهید فهمیده دشمن‌شناسی است

وی با گرامیداشت سالروز شهادت حسین فهمیده و هفته بسیج دانش‌آموزی بیان کرد: شهید فهمیده یک انسان دشمن‌شناس بود و این بصیرت را برای تمام نوجوانان، جوانان و ملت ما به نمایش گذاشت که اگر بنشینیم، دشمن حمله خواهد کرد و اگر دشمن به مرزهای ما برسد، کار بسیار سخت می‌شود.

سعیدی با اشاره به رشادت‌های مدافعان حرم گفت: اگر رشادت‌های شهید سلیمانی و رزمندگان مدافع حرم نبود، دشمن به تمام مرزهای ما حمله می‌کرد و امروز وضعیت ما مانند سوریه بود.

وی با تأکید بر اینکه پیام شهید فهمیده به نوجوانان و جوانان، دشمن‌شناسی است، خاطرنشان کرد: نباید چهره‌ای که دشمن در فضای مجازی از خود نشان می‌دهد را باور کرد. این‌ها قاتلان مردم غزه هستند و اکنون در لباس صلح آمده‌اند تا بگویند قصد برقراری صلح دارند، در حالی که ترامپ به دنبال ایجاد سازش بین کشورهای اسلامی، عربی و اسرائیل است.

وی با تأکید بر اینکه هدف ترامپ از شوی شرم الشیخ، احیای روحیه از دست رفته صهیونیست‌ها بود، ابراز داشت: ترامپ از روی بیچارگی این نمایش را راه انداخت تا بتواند روحیه تضعیف‌شده صهیونیست‌ها را بازیابی کند.

سعیدی با عنوان اینکه شهید فهمیده برای همه ما پیام دارد که کجا برویم و کجا نرویم و چه بگوییم و چه نگوییم، ادامه داد: وظیفه ما سنگین است و نباید به صرف برگزاری یک برنامه در مدرسه و مسجد اکتفا کنیم. بلکه موظفیم بصیرت، تبیین و دشمن‌شناسی را برای فرزندانمان تقویت و آن را با برنامه‌های تأثیرگذار در جان و دل آنها نهادینه کنیم تا در کنار ولایت و علیه دشمن حرکت کنند.

وی با بیان اینکه گاهی اوقات افرادی در داخل کشور زبان دشمن می‌شوند، تصریح کرد: آقایی که خود در تسخیر لانه جاسوسی حضور داشته یا در این رابطه صحبت کرده است، اکنون طوری سخن می‌گوید که انگار تمام مشکلات ما از آن مقطع آغاز شده است، در حالی که دشمنی آمریکایی‌ها ریشه‌ای و به قبل از انقلاب برمی‌گردد.

امام جمعه موقت دیر با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، افزود: جوانان باید از نیروی جوانی خود برای پیشرفت کشور و خدمت به مردم استفاده کنند.

وی با تبریک افتخارآفرینی و کسب مدال توسط ورزشکاران ایرانی در میادین بین‌المللی، گفت: وظیفه همه ما تجلیل از این ورزشکاران است و جوانان نیز باید برای خدمت در کشور بیش از پیش آماده باشند و مجاهدت کنند.

پاسخ حکیمانه رهبر انقلاب به ادعای ترامپ

خطیب نمازجمعه دیر با اشاره به پاسخ حکیمانه رهبر انقلاب به ادعای ترامپ درباره نابودی صنعت هسته‌ای ایران عنوان کرد: معظم له آب پاکی را بر روی دست دشمن ریخت و او را ناامید کرد؛ در مقابل، آزادی‌خواهان و عدالت‌خواهان امیدوار شدند. اگر دشمنان دست از پا خطا کنند، باز هم موشک‌ها به سوی آن‌ها شلیک خواهد شد.

امام جمعه موقت دیر یادآور شد: ترامپ که با حمایت همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی، بیش از ۷۰ هزار انسان بی‌گناه را در غزه به شهادت رساند و صدها هزار نفر را مجروح کرده است، اکنون مدعی آتش‌بس و صلح است؛ در حالی که پس از اعلام آتش‌بس نیز ۸۰ نفر از مردم غزه به شهادت رسیدند. آقای ترامپ، خجالت نمی‌کشی از صلح سخن می‌گویی؟

وی تأکید کرد: این‌ها خود تروریست، قاتل و نسل‌کش هستند و این همه کودک، دانش‌آموز، زن و مردم را به شهادت رساندند، آن وقت می‌خواهند صلح برقرار کنند.

وی تأکید کرد: دولتمردان و مسئولان باید در مواضع‌گیری‌ها و صحبت‌های خود بیش از پیش دقت کنند. از طرفی، مردم و مسئولین نیز باید برای حفظ وحدت، همدلی و انسجام بی‌نظیری که در جامعه حاکم است، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، تلاش کنند.

سعیدی ضمن تشکر از دست‌اندرکاران معیشت مردم، خواستار حل این مشکل به صورت ریشه‌ای شد و اظهار کرد: مشکل را باید در کارخانه‌های تولیدی جستجو کرد؛ اینکه در شهرستان‌ها و سوپرمارکت‌ها به دنبال کنترل گرانی بازار باشیم، راهکار درستی نیست.

وی با بیان اینکه توزیع کالابرگ اقدام خوبی است، اما وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، چه باید کرد؟، بیان داشت: این مردم در تمام صحنه‌ها در میدان هستند و در میدان اقتصادی هم با صبر کمک می‌کنند، اما مطالبه آن‌ها این است که مسئله گرانی به‌طور ریشه‌ای حل شود.

وی با تبریک هفته بیمه سلامت عنوان کرد: بیمه سلامت در سطح کشور جمعیت زیادی را تحت پوشش دارد و امیدواریم خدمات آن برای جامعه هدف گسترش یابد.

سعیدی با تبریک ایام ولادت حضرت زینب کبری (س) گفت: این بانوی بزرگوار هدایتگری، حمایت از امام و ولایت، و پرچمداری پیام نهضت عاشورا را بعد از شهادت امام حسین (ع)، در کنار امام سجاد (ع) انجام داد.

وی با بیان اینکه حضرت زینب (س) شهیدپرور است و فرزندانش را نیز در راه خدا هدیه کرد، عنوان کرد: این بانوی گرانقدر پرچم امام حسین (ع) که همان پیراهنش بود، در کنارش قرار داشت تا مردم بدانند این شهادت‌طلبی، دفاع از دین خدا و احیای بشریت بوده است.

لزوم رفع مشکلات پرستاران

وی یکی از خصوصیات حضرت زینب (س) را پرستاری از عزیزان اهل‌بیت دانست و خاطرنشان کرد: روز پرستار را به پرستاران تبریک می‌گوئیم و از صبری که با وجود همه گرفتاری‌ها به خرج می‌دهند، تقدیر می‌کنیم. مردم و مسئولین نیز باید مقام ارزشمند پرستاران را که همچون خواهری دلسوز و مادری مهربان در کنار بیماران پرستاری می‌کنند، تکریم کنند و مسئولین به مقام شامخ پرستاران توجه بیشتری داشته باشند.

سعیدی با بیان اینکه عقیله بنی هاشم (حضرت زینب) الگویی از تقوا است، به حدیثی از امام حسین (ع) اشاره کرد و افزود: انجام احکام الهی برای اهل‌بیت (ع) مهم است و ما نیز باید با الگوگیری از زندگانی اهل‌بیت (ع)، با تکیه بر نیروی تقوا، بر تمام فراز و نشیب‌های زندگی فائق آییم.

وی با اشاره به صحنه‌های مختلف زندگی حضرت زینب کبری (س)، به‌ویژه در حادثه کربلا و پس از آن، ادامه داد: این بانوی بزرگوار یکی از بهترین الگوهای صبر و استقامت در زندگی برای ما است.

سعیدی با بیان اینکه حضرت زینب (س) در سخت‌ترین مصائب، نماز شب را فراموش نکرد، افزود: ایشان در مسیر مبارزه با ظلم، هیچ‌گاه تقواپیشگی را فراموش نکردند. امروز زنان و دختران ما باید ایشان را الگوی خود قرار دهند.