جامعه در میدان تبیین و الگوگیری از حضرت زهرا(س) نیازمند مجاهدت است

به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته شهرستان میناب به امامت آیتالله محسن ابراهیمی برگزار شد و امام جمعه میناب در دو خطبه به تبیین مسائل مهم اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی پرداختند.
ایمان سپر عقل و کفر سپر جهل
آیتالله ابراهیمی در خطبه نخست، با ادامه سلسله مباحث جنود عقل و جهل، دومین لشکر این دو جریان در وجود انسان را ایمان و کفر دانست و با اشاره به حدیث امام صادق علیهالسلام گفت: ایمان سپر عقل و کفر سپر جهل است.
امام جمعه میناب با بیان اینکه عقل و جهل جریانهای دائمی در انساناند، افزود: ایمان روشنایی عقل در دل انسان است و کفر خاموشی آن؛ عقل میشناسد و ایمان دل را آرام میکند، اما جهل میپوشاند و کفر دل را تیره میسازد.
وی تصریح کرد: ایمان واقعی فراتر از گفتن لفظ آمنت است و نفوذ حقیقت الهی در جان انسان را شامل میشود. بر این اساس، عقل، قلب و عمل باید همزمان با هم هماهنگ باشند.
آیتالله ابراهیمی تاکید کرد: ایمان علاوه بر تقویت عقل، رفتار انسان را اصلاح میکند و جامعه را پایدار میسازد.
وی افزود: ایمان باید از محراب به بازار، از مسجد به اداره و از زبان به رفتار منتقل شود و مؤمن در گفتار راستگو، در کار امین و در روابط اجتماعی اهل انصاف و گذشت باشد.
میدان تبیین و حقیقت عظیم فاطمی
امام جمعه میناب در خطبه دوم مناسبتهای پیشرو را گرامی داشته و دو محور اصلی را مورد بررسی قرار دادند؛ آوردگاه رویارویی در جنگ روایتها و حقیقت عظیم فاطمی به مناسبت ایام فاطمیه.
وی سالروز شهادت آیتالله قاضی طباطبایی، نخستین شهید محراب، را نماد پیوند علم، ایمان و مجاهدت روحانیت در دفاع از اسلام و انقلاب خواند و همچنین روز دانشآموز و روز فرهنگ عمومی را تبریک گفت و از معلمان، مربیان و مدیران آموزش و پرورش خواست در زمینه عدالت آموزشی، اخلاقمداری، عاقلپروری و ایراندوستی اهتمام ویژه داشته باشند.
آوردگاه جنگ روایتها
امام جمعه میناب با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره جنگ نرم و جنگ روایتها، اظهار داشت: ملت ایران امروز در قلب این جنگ قرار دارد؛ جایی که دشمن با تحریف واقعیت و بزرگنمایی مشکلات تلاش میکند ناکارآمدی نظام را القا کند.
آیتالله ابراهیمی با تشریح پنج محور جبهه تبیین شامل محور هویتی، سیاسی، فرهنگی، علمی و اقتصادی، بر ضرورت رسانهگری صادقانه، شفافیت در بیان واقعیتها و توانمندسازی اقناعی مردم تأکید کرد و جهاد تبیین را وظیفه همگانی دانست.
آیتالله ابراهیمی حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها را تجلی کامل انسانیت و قله فضائل الهی دانست و گفت: ایشان الگویی جامع از ایمان، علم، عبادت، جهاد، خانوادهداری و دفاع از ولایت بود.
امام جمعه میناب تصریح کرد: زندگی کوتاه اما پرشکوه حضرت زهرا الگویی جاودان برای نسلها و نماد عزت، ایمان و آگاهی است.
ابراهیمی تأکید کرد: جامعه امروز در دو میدان نیازمند مجاهدت است؛ میدان تبیین و میدان الگوگیری از حیات فاطمی و همزمان پیش رفتن این دو جهاد، جامعه اسلامی را از درون مصون و ایران اسلامی را در مسیر اقتدار و پیشرفت پایدار قرار میدهد.
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