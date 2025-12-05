امام جمعه دشتی: بازار نباید رها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست در نماز جمعه خورموج اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی هفته بسیج امسال، بر اهمیت دعا برای امنیت، باران و عافیت توصیه و تأکید فرمودند و این توصیه، صرفاً یک تذکر اخلاقی نیست؛ بلکه راهبردی برای عبور از چالشهای امروز جامعه است.
وی اضافه کرد: امنیت، پایه همه پیشرفتها است؛ بدون امنیت، اقتصاد، فرهنگ، آموزش و آرامش اجتماعی آسیب میبیند. دعا برای امنیت، دعا برای آرامش و پیشرفت جامعه است.
امام جمعه دشتی بیان کرد: در این روزهای پرالتهاب منطقه و تهدیدهای پیچیده دشمن، عرصه سایبری، اقتصادی، رسانهای و فرهنگی میدانهای جدید هر خانهای باید سنگر دعا باشد.
وی با اشاره به سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز بزرگداشت مقام زن و مادر افزود: اسلام به زن به عنوان فردی با استقلال، توانایی، هویت و امکان پیشرفت نگاه میکند. زن مسلمان میتواند در عرصههای علمی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی فعال و اثرگذار باشد.
زاهددوست ادامه داد: قرآن کریم درباره هویت و شخصیت زن، عالیترین و مترقیترین تعابیر را ارائه داده است؛ تعابیری که زنان را با شرافت، کرامت و ارزش انسانی وصف میکند و زمینه حضور فعال آنان در جامعه را فراهم میسازد.
وی بیان کرد: تاریخ کشورمان نشان میدهد که ایران هیچگاه حتی یکصدم این تعداد زنان دانشمند، متفکر و صاحب فکر و نظر را نداشته است. این پیشرفت و ارتقا در عرصههای مختلف، مرهون جمهوری اسلامی و سیاستهای فرهنگی، تربیتی و علمی آن است که زنان را در مسیر پیشرفت و خدمت به جامعه توانمند ساخته است.
امام جمعه دشتی تاکید کرد: ۱۶ آذر، روز دانشجو را گرامی میداریم؛ یادآور شجاعت و مطالبهگری دانشجویان در مسیر استقلال و پیشرفت کشور است. دانشجو نماد اندیشه، خلاقیت و تلاش علمی است و با علم، ایمان و اخلاق مسیر خدمت به جامعه را هموار میکند.
وی با اشاره به رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با مشارکت کشورهای عضو سازمان شانگهای ادامه داد: این رزمایش نماد همبستگی کشورهای مستقل علیه تروریسم و ظلم است، و پیامشان این است که در مناسبات ظالمانه جهانی هرگز زیر بار ظلم و زورگویی نخواهند رفت.
زاهددوست خاطرنشان کرد: امنیت پایدار خطّ قرمز ماست؛ هرکجا تروریسم لانه کند، با غیرت جوانان مؤمن و شجاعت نیروهای مقتدر نظامی خود، آن لانه را ویران خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: به بازار سرکشی کردم و از نزدیک وضعیت قیمتها و مشکلات مردم را مشاهده نمودم. متأسفانه برخی کالاهای اساسی، از جمله برنج، یکباره تا دو برابر گران شده و زندگی مردم، بهویژه خانوادههای کمدرآمد، تحت فشار قرار گرفته است.
امام جمعه دشتی تاکید کرد: مسئولان باید در این شرایط سخت کنار مردم باشند، نظارت مستمر و جدی بر بازار داشته باشند، با احتکار، گرانفروشی و بیانضباطی اقتصادی قاطعانه برخورد کنند و کالاهای تنظیم بازار را وارد بازار کنند تا آرامش و دسترسی مردم به مایحتاج اولیه تأمین شود. بازار نباید رها باشد؛ انصاف نیست مردم برای تهیه مایحتاج خود دغدغه داشته باشند.
وی گفت: در پویش «آدینه مهربانی» با شعار «هر نماز جمعه، گرهی از کار یک خانواده نیازمند باز کنیم.» از مشارکت همه شما عزیزان در هفته گذشته صمیمانه تشکر میکنم.
زاهددوست تصریح کرد: گرهی که امروز میخواهیم باز کنیم، تأمین یک دستگاه یخچال برای خانوادهای است در یکی از روستاهای شهرستان که منزل او دچار آتش سوزی شده است. امیدوارم با همدلی و دستان مهربان شما نمازگزاران جمعه، میتوانیم هر هفته گرهای از زندگی یک خانواده باز کنیم و جامعهای مهربان و مؤمن بسازیم.
