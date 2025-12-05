امام جمعه سیراف: الگوی زن ایرانی در حال تبدیل به گفتمان جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد صادق عاشوری در خطبههای نماز جمعه سیراف با محوریت راههای ترمیم اقتصاد کشور، به بیان دیدگاههای مقام معظم رهبری پرداخت.
وی با اشاره به آسیبهای واردشده به اقتصاد ایران در دهه گذشته، بیان کرد: شرطی کردن اقتصاد به اراده بیگانگان، تولید را فلج و سرمایهگذاری را متوقف کرده است.
امام جمعه سیراف با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی با کار مجاهدانه و عالمانه ممکن است، خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب بارها فرمودهاند همه مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است، به شرط آنکه مسئولان به جای انتظار از بیگانه، آستین همت بالا بزنند و با قوت و اراده وارد میدان شوند.
وی راه حل اصلی را تکیه بر تولید ملی، قطع وابستگی ذهنی به خارج و مدیریت کارآمد و هماهنگ دانست.
خطیب نماز جمعه سیراف، اسراف را عاملی برای تضعیف کشور و کمک ناخواسته به دشمن خواند و تأکید کرد: مبارزه با اسراف یک وظیفه دینی، اخلاقی و ملی است که نیازمند قوانین بازدارنده، سیستمهای نظارتی هوشمند، فرهنگسازی و مشارکت مردمی است.
امام جمعه سیراف به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به تبیین الگوی زن مسلمان ایرانی پرداخت و گفت: بانوان مجد عصر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ثابت کردند که عفت و حجاب نه تنها مانع حضور اجتماعی نیست، بلکه میتواند منبع قدرت و اقتدار باشد.
وی با اشاره به اینکه الگوی زن ایرانی در حال تبدیل به گفتمان جهانی است تصریح کرد: الگوی زن مسلمان ایرانی، نه تابع تعاریف شرقی سنتی است و نه اسیر نگاه غربی مدرن؛ الگویی که اکنون فراتر از مرزها در حال گسترش است.
عاشوری با بیان اینکه جنبش دانشجویی بازوی پیشران انقلاب است و با اشاره به روز دانشجو، رسالتهای جنبش دانشجویی را در ده محور کلیدی از جمله اعتماد به نظام، تبیین شرایط کشور، پیشگامی در جهاد مردمی، گفتمانسازی برای آرمانهای انقلاب و ورود به عرصههای راهبردی علمی برشمرد و تأکید کرد جنبش دانشجویی ادامهدهنده قدرت نظام در محیط دانشگاهها است.
امام جمعه سیراف با اشاره به مشکلات اراضی مردم سیراف در گزارشی از اقدامات انجامشده، از دیدار با معاون اول قوه قضائیه خبر داد و گفت: در این دیدار، مشکلات مردم منطقه به ویژه در زمینه امور اراضی و میراث فرهنگی که سالهاست باقی مانده، به طور مستقیم مطرح شد. نامه شورای شهر نیز به ایشان تحویل و قول مساعد برای پیگیری داده شد.
حجتالاسلام عاشوری ضمن دعوت از مسئولان برای نشان دادن خدمتگذاری در عمل، بر شعار ملی «میتوانیم» به صورت جهادی تصریح کرد.
وی با گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله دستغیب؛ شهید محراب، ایشان را مربی بزرگ، عالمی عامل، معلم اخلاق و مهذب نفوس معرفی نمود.
