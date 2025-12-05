امام جمعه روانسر: ریشه مشکلات امروز در دوری از خدا و ترک استغفار است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملأ محمد محمودی در خطبه‌های این هفته روانسر با اشاره به یکی از بزرگ‌ترین پیام‌های قرآن کریم در سوره نوح بر ضرورت پیروی از آیات الهی برای رهایی از مشکلات فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با بیان مشکلات فراگیر جامعه از جمله کاهش بارندگی، خشکسالی، نگرانی‌های معیشتی، گرانی، تورم و افزایش معاصی اظهار داشت تنها راه نجات، بازگشت به خداوند و عمل به قرآن است.

درس‌های صبر و رسالت نوح (ع)

امام جمعه روانسر با اشاره به داستان حضرت نوح در قرآن، آن را درسی بزرگ برای امروز برشمرد و توضیح داد: حضرت نوح از پیامبران اولوالعزم بود که در ۵۰ سالگی مبعوث شد و ۹۵۰ سال مردم را به یکتاپرستی دعوت کرد.

وی افزود: حوزه تبلیغ حضرت نوح در منطقه بین‌النهرین شامل عراق، سوریه و ترکیه بوده و آن حضرت مردم را به توحید دعوت می‌کرد.

امام جمعه روانسر سپس با اشاره به طوفان نوح بیان کرد: کشتی به اراده الهی بر کوه جودی در کردستان ترکیه آرام گرفت؛ همان‌گونه که قرآن می‌فرماید: ﴿وَاسْتَوَتْ عَلَی الْجُودِیِّ﴾.

وی خاطرنشان کرد: آثار این کشتی با قدمتی حدود پنج هزار سال امروز در جنوب‌شرقی ترکیه قابل مشاهده است.

۹۵۰ سال دعوت، تنها ۷۲ نفر ایمان آوردند

حاج ماموستا محمودی سوره نوح را یکی از زیباترین سوره‌های قرآن دانست و گفت این سوره درس عبرتی برای همه ملت‌هاست.

وی یادآور شد: قوم نوح بت‌های وَدّ، سُواع، یَغوث، یَعوق و نَسْر را می‌پرستیدند و حضرت نوح پس از ۹۵۰ سال دعوت تنها توانست ۷۲ نفر را هدایت کند؛ یعنی به طور میانگین هر ۱۳ سال یک نفر ایمان می‌آورد.

امام جمعه روانسر در ادامه آیاتی از سوره نوح را تلاوت و تبیین کرد: نوح گفت: پروردگارا! من قومم را شب و روز دعوت کردم. اما دعوت من جز اینکه آنان را بیشتر از من دور کرد نتیجه‌ای نداشت.

وی توضیح داد: قوم نوح با انگشت گذاشتن در گوش‌ها، پوشاندن لباس بر سر و اصرار بر گناه، دعوت الهی را رد می‌کردند؛ همان‌گونه که قرآن می‌فرماید: آنان انگشتانشان را در گوش‌ها فرو بردند و لباس‌هایشان را بر سر کشیدند و با تکبر از حق روی‌گردان شدند.

وی افزود: حضرت نوح هم آنان را آشکارا دعوت کرد: سپس آنان را آشکارا دعوت کردم و هم پنهانی و خصوصی سپس به صورت علنی و نیز پنهانی آنان را دعوت کردم.

پنج مشکل بزرگ جامعه امروز و نسخه قرآنی آن

حاج ماموستا محمودی در بخش پایانی خطبه‌ها به پنج مشکل بزرگ جامعه امروز اشاره کرد که قرآن راه‌حل قطعی آنها را استغفار می‌داند.

وی گفت نخستین مشکل خشکسالی و کمبود باران است و نوح فرمود: گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او بسیار آمرزنده است اگر استغفار کنید خداوند باران پیاپی و فراوان بر شما خواهد فرستاد.

وی مشکل دوم را تنگی معیشت و گرانی عنوان کرد و افزود: خداوند می‌فرماید: و شما را با اموال فراوان یاری می‌دهد.

وی ادامه داد: سومین مشکل جامعه کمبود فرزند صالح است و قرآن می‌فرماید: و شما را به داشتن فرزندان صالح یاری می‌دهد. چهارمین مشکل کم‌رونقی باغ‌ها و مزارع است که خداوند وعده می‌دهد: و برای شما باغ‌های آباد قرار می‌دهد.

وی افزود پنجمین مشکل، کاهش آب چشمه‌ها، رودخانه‌ها و سراب‌هاست و قرآن می‌فرماید: و برای شما نهرها و آب‌های جاری قرار می‌دهد.

امام جمعه روانسر در پایان تأکید کرد: راه نجات از مشکلات بزرگ امروز – از خشکسالی گرفته تا گرانی – بازگشت به خدا، اصلاح رفتار، توبه و استغفار مداوم است.