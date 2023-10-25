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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۲۶

امام جمعه روانسر:

جایگاه نماز جمعه مهم و استراتژیک است

جایگاه نماز جمعه مهم و استراتژیک است

کرمانشاه- امام جمعه روانسر جایگاه نماز جمعه را مهم و استراتژیک دانست و گفت: نقش نماز جمعه در تبیین منویات رسول اکرم (ص‌)مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملأ محمد محمودی در مراسم تکریم و معارفه امام جمعه روانسر اظهار کرد: از اعتماد مدیر مرکز اسلامی استان سپاسگزارم و امیدوارم بتوانم در این مسیر سربلند باشم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره ماموستا ملأ محمود فتاحی و ماموستا ملأ عبدالله غفوری افزود: خدمات آنان در این شهرستان ماندگار بوده و همچنین از خدمات ماموستا ملأ محمد محمدی تقدیر و سپاسگزاری می‌کنیم.

امام جمعه روانسر جایگاه نماز جمعه را مهم و استراتژیک دانست و تصریح کرد: نقش نماز جمعه در تبیین منویات رسول اکرم (ص) مهم است.

وی با اشاره به جنایات رژیم غاصب صهیونیسم در غزه، گفت: اگر حتی توانی برای دفاع از این مظلومان نداریم شایسته و مورد قبول خداوند است که حتی یک قطره اشک برایشان بریزیم.

ماموستا محمودی در ادامه با اشاره به جنایات آمریکا و استکبار در حق ملت ایران، رهبری‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب را بهترین سد مدافع در مقابل توطئه‌های ایادی استکبار دانست.

کد مطلب 5921910

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