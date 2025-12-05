به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب بلوک در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیباج در مصلای نماز جمعه ضمن گلایه از بروز موج جدید گرانی‌ها بیان کرد: توجه بیشتر به معیشت مردم و مقابله با گرانی‌ها ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه بهترین قدردانی از مردم توجه به مسأله معیشت است، افزود: ملت ایران با دولتمردان همیشه همراه هستند اما لازمه این همراهی پرهیز از کارهایی است که معیشت مردم را سخت‌تر می‌کند.

امام جمعه دیباج ضمن گلایه از بروز برخی گرانی‌های بی منطق در کشورمان گفت: با گرانی بی منطق کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، معیشت خانواده‌ها دشوار شده است.

قریب بلوک بیان کرد: اگر چه دولت مجبور است در اقتصاد کارهایی را انجام دهد ولی توجه به این نکته ضروری است که اجرای همزمان چند طرح اقتصادی لطمات شدیدی به سفره مردم می‌زند. افزایش نرخ سوم بنزین؛ حذف برخی یارانه‌ها؛ حذف ارز ترجیحی از بعضی کالاها و همچنین تعطیلی برخی وام‌ها و تسهیلات زندگی را بر مردم سخت می‌کند. لازم است دولتمردان به این مسائل توجه کنند تا اوضاع اقتصاد بدتر نشود.

وی به برگزاری رزمایش سهند از این رزمایش به عنوان اقتداری دیگر از جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و اظهار داشت: رزمایش سهند فقط یک تمرین نیست؛ بلکه یک پیام راهبردی در عرصه‌های امنیتی؛ سیاسی و اقتصادی است.

امام جمعه دیباج با اشاره به ظرفیت‌های عظیم کشورمان در صنعت دفاعی و نظامی بیان کرد: برگزاری رزمایش سهند؛ یعنی ائتلافی قدرتمند با محوریت ایران اسلامی در جهان در حال شکل گیری است و ما از سپاه پاسداران اسلامی بابت این قدرت نمایی سپاسگزاریم.