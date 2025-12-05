به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه‌های عبادی و سیاسی جمعه گفت: با توجه به پیش بینی کاهش ۲۰ میلیون تنی محصولات کشاورزی آبی در سال آینده، ضرورت حرکت جهشی به سمت افزایش بهره‌وری مورد تاکید است.

وی گفت: با اصلاح شیوه‌های مصرف، بهبود مدیریت منابع آب و ترویج فناوری‌های نوین کاشت می‌توان از کاهش تولید جلوگیری کرد و امنیت غذایی استان مرکزی را حفظ کرد.

وی افزود: این امر در کنار تقویت زیرساخت‌های آبی، نیازمند همراهی تمامی دستگاه‌ها و بهره‌برداری بهینه از منابع است تا از بار مالی و پیامدهای زیست‌محیطی کاهش تلفات جلوگیری شود و کشاورزی مقاوم در برابر خشکسالی ایجاد شود.

امام جمعه اراک با اشاره به تجربه کشورهای شرقی پیشرفته بیان کرد: بهره‌وری در این کشورها ۱۷۶ تا ۱۸۰ درصد بیشتر از ایران است یعنی تقریباً سه برابر بنابراین باید همه ظرفیت‌های کشور در جهت تقویت بهره‌وری بسیج شوند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با تأکید بر لزوم وحدت همه آحاد ملت در برابر جبهه استکبار، گفت: همگان باید در مقابل افرادی که به ظاهر انسان‌دوست اما در باطن جنایتکار و آدم‌خوار هستند، صف‌آرایی کنند.

وی با اشاره به جنایت‌های وحشیانه دشمنان افزود: شناخت صحیح معارف دینی و حرکت در مسیر ولایت، رمز پایداری و عزت امت اسلامی است.

وی با تأکید بر نقش نماز جمعه به‌عنوان سنگری مستحکم در دفاع از ارزش‌های اسلامی اظهار کرد: این نماز عظیم، کلاس تربیت، عشق و انس با خداوند و حجت خدا حضرت مهدی (عج) است و همه موظف به حضور در آن هستند.

وی تصریح کرد: همان‌گونه که در جنگ تحمیلی، منافقان و گروه‌های ضدانقلاب نتوانستند خللی در اراده ملت ایران ایجاد کنند، امروز نیز نماز جمعه کانون همبستگی و هوشیاری در برابر توطئه‌های جدید دشمن خواهد بود.

وی ادامه داد: نماز جمعه جلوه‌گاه تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل (ره) و شهیدان است و حفظ این سنگر الهی تضمینی برای استمرار راه انقلاب و تقویت حاکمیت اسلام ناب محمدی (ص) در عصر غیبت ولی عصر (عج) به شمار می‌رود.

عزت و جایگاه رفیع بانوان به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی

امام جمعه اراک با تسلیت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س)، این مناسبت را فرصتی برای تکریم مقام شامخ مادران، به ویژه مادران شهید و بازخوانی حقوق متوازن در کانون خانواده عنوان کرد.

وی مادران و همسران شهدا را ستون‌های استوار انقلاب خواند و اظهار کرد: فداکاری خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران سرمشق جامعه است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی تحول عظیم و بی‌نظیر بانوان مسلمان ایرانی در ۴۶ سال گذشته را از برکات انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: امروز شاهد حضور فعال و اثرگذار خواهران در عرصه‌های علمی، مدیریتی، حوزوی، پزشکی و پرستاری هستیم.

وی با بیان رشد چشمگیر حوزه‌های علمیه خواهران اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار، حدود پنج هزار نفر از فارغ‌التحصیلان مؤسسات حوزوی وابسته، تحصیلات خود را به پایان رسانده‌اند که نزدیک به ۱۵۰۰ نفر آنان در مقاطع عالی و تکمیلی تحصیل کرده‌اند.

ورزش؛ ابزاری ارزشمند برای ترویج عزت و افتخار نظام اسلامی

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی همچنین به نقش ورزش در جامعه اشاره کرد و گفت: ورزش نه تنها یک فعالیت جسمانی بلکه ابزاری اثرگذار در ترویج عزت، قدرت و ارزش‌های نظام اسلامی است.

وی افزود: این فعالیت‌ها می‌توانند نماد همبستگی، قدرت و فرهنگ اسلامی باشند و با تقویت روحیه فعالیت اجتماعی، جوانان را به رشد فردی و اجتماعی هدایت کنند.

امام جمعه اراک تصریح کرد: ورزشکاران باید تلاش کنند تا منشأ اثر در جامعه باشند و همزمان به تقویت روحیه ایمانی و ارتباط با خدا توجه ویژه داشته باشند.

وی با تقدیر از موفقیت ورزشکاران ایرانی در مسابقات وحدت کشورهای اسلامی در عربستان گفت: این دستاوردها شایسته تقدیر است و نمونه‌ای از اثرگذاری ورزش در ارتقای هویت ملی و اسلامی است.