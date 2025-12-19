  1. استانها
  2. مرکزی
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

خطیب جمعه اراک: اقتدار ملی در گرو علم و فناوری‌های نوین است

اراک- امام جمعه اراک با تأکید بر نقش علوم روز و فناوری‌های پیشرفته در ارتقای امنیت و اقتدار کشور گفت: ایمان، علم و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سپر ملت ایران در برابر تهدیدهای دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه در اراک اظهار کرد: نیروی سپاه، ارتش، پدافند و مراکز تحقیقاتی در کنار یکدیگر آماده مقابله با هرگونه تعرض دشمن هستند و پاسخ کشور در برابر تهدیدها قاطع و سریع خواهد بود.

وی با تأکید بر توصیه‌های مقام معظم رهبری در خصوص آمادگی نظامی و فعالیت‌های تبلیغاتی افزود: دشمنان اسلام با روش‌های پیچیده در تلاش برای ضربه زدن به ملت ایران هستند.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: ایمان، توکل و تضرع به خداوند، زمینه‌ساز پیروزی ملت و خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان خواهد بود.

وی ادامه داد: هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین باید در راستای افزایش اقتدار ملی به‌کار گرفته شوند و ملت ایران با اتکا به علم و ایمان می‌تواند در همه زمینه‌ها پیشرو باشد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تاکید کرد: پیشرفت در تمامی رشته‌های علمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و جامعه اسلامی باید توانمند، مستقل و خودکفا باشد.

خطیب جمعه اراک افزود: امروزه رعایت بهره‌وری، صرفه‌جویی و مدیریت بهینه منابع بیش از هر زمان دیگری برای عبور از چالش‌های اقتصادی ضرورت دارد.

وی بیان کرد: کاوش در علوم و تفسیر قرآن، مسیر خرافات را مسدود و راه دانش و معرفت را برای امت اسلامی روشن ساخته است.

آیت الله دری نجف‌آبادی گفت: ماه‌های رجب، شعبان و رمضان فرصتی برای تقویت ایمان و انجام اعمال صالح است و برگزاری پرشکوه اعتکاف در مساجد استان مورد تأکید است.

وی تصریح کرد: تأکید بر مقام زن و مادر، ضروری است و نقش آنان در تربیت نسل و پاسداشت ارزش‌های دینی بی‌نظیر خواهد بود.

