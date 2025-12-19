به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی ظهر امروز در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه در اراک اظهار کرد: نیروی سپاه، ارتش، پدافند و مراکز تحقیقاتی در کنار یکدیگر آماده مقابله با هرگونه تعرض دشمن هستند و پاسخ کشور در برابر تهدیدها قاطع و سریع خواهد بود.
وی با تأکید بر توصیههای مقام معظم رهبری در خصوص آمادگی نظامی و فعالیتهای تبلیغاتی افزود: دشمنان اسلام با روشهای پیچیده در تلاش برای ضربه زدن به ملت ایران هستند.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: ایمان، توکل و تضرع به خداوند، زمینهساز پیروزی ملت و خنثیسازی نقشههای دشمنان خواهد بود.
وی ادامه داد: هوش مصنوعی و فناوریهای نوین باید در راستای افزایش اقتدار ملی بهکار گرفته شوند و ملت ایران با اتکا به علم و ایمان میتواند در همه زمینهها پیشرو باشد.
آیت الله دری نجفآبادی تاکید کرد: پیشرفت در تمامی رشتههای علمی از اهمیت ویژهای برخوردار است و جامعه اسلامی باید توانمند، مستقل و خودکفا باشد.
خطیب جمعه اراک افزود: امروزه رعایت بهرهوری، صرفهجویی و مدیریت بهینه منابع بیش از هر زمان دیگری برای عبور از چالشهای اقتصادی ضرورت دارد.
وی بیان کرد: کاوش در علوم و تفسیر قرآن، مسیر خرافات را مسدود و راه دانش و معرفت را برای امت اسلامی روشن ساخته است.
آیت الله دری نجفآبادی گفت: ماههای رجب، شعبان و رمضان فرصتی برای تقویت ایمان و انجام اعمال صالح است و برگزاری پرشکوه اعتکاف در مساجد استان مورد تأکید است.
وی تصریح کرد: تأکید بر مقام زن و مادر، ضروری است و نقش آنان در تربیت نسل و پاسداشت ارزشهای دینی بینظیر خواهد بود.
