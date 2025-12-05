https://mehrnews.com/x39MGf ۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱ کد خبر 6678760 استانها فارس استانها فارس ۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱ برگزاری آزمون دانشگاه افسری نیروی زمینی ارتش در شیراز شیراز- آزمون دانشگاه افسری نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور داوطلبان در شیراز برگزار شد. دریافت 32 MB کد خبر 6678760 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه شیراز: نظارت مجلس باید اثرگذارتر و دقیقتر شود ولدان: ارتش بازوی تمدنی ملت در مسیر امنیت و ولایت است سردار جمالی: تفکر بسیجی رمز بقای انقلاب اسلامی است امیر رضایی: هوش مصنوعی توازن قدرت در جهان را تغییر داده است رئیس دانشگاه شیراز: دانشجو وجدان بیدار جامعه و پیشگام تحول است برچسبها دانشگاه افسری امام علی(ع) نیروی زمینی ارتش شیراز
