  1. استانها
  2. فارس
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

برگزاری آزمون دانشگاه افسری نیروی زمینی ارتش در شیراز

برگزاری آزمون دانشگاه افسری نیروی زمینی ارتش در شیراز

شیراز- آزمون دانشگاه افسری نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور داوطلبان در شیراز برگزار شد.

دریافت 32 MB
کد خبر 6678760

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها