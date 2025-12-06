رئیس دانشگاه شیراز: دانشجو وجدان بیدار جامعه و پیشگام تحول است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشاریفر در پیامی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو گفت: این روز یادآور تجلّی آگاهی، مسئولیتپذیری و آرمانخواهی دانشجوی ایرانی در برابر استکبار و بیعدالتی است و دانشگاه همواره خاستگاه اندیشه، آزادیخواهی و تعالی اجتماعی بوده است.
وی ادامه داد: دانشجو در فرهنگ علمی و اجتماعی ایران، فراتر از یک فراگیر علم، وجدان بیدار جامعه و پیشگام تحول است و روحیه آزادمنشی، پرسشگری، عدالتطلبی و دوراندیشی جوانان دانشگاهی، سرمایهای راهبردی برای پیشرفت علمی، اقتصادی، فرهنگی و فناورانه کشور به شمار میآید.
رئیس دانشگاه شیراز با بیان اینکه این دانشگاه بخشی از تاریخ پرافتخار جنبش دانشجویی را در کارنامه خود دارد، تصریح کرد: توسعه پایدار و پیشرفت همهجانبه در گرو تقویت دانش، پژوهش، نوآوری و زیست دانشگاهی مبتنی بر اخلاق، گفتوگو و احترام به تنوع اندیشههاست. ایفای نقش دانشگاه در پاسخ به نیازهای جامعه، زمانی تحقق مییابد که دانشجویان با جسارت علمی و بینش اجتماعی، افقهای تازهای از اندیشه و عمل را بگشایند.
افشاریفر با اشاره به تحولات جهانی و ضرورت افزایش ظرفیت تحلیلی و مهارتی جوانان اظهار کرد: امیدآفرینی، نقد منصفانه، مطالبهگری مسئولانه، تولید علم و مشارکت در تصمیمسازیها از رسالتهای جداییناپذیر دانشجوی امروز است.
رئیس دانشگاه شیراز در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو و شهدای ۱۶ آذر، این روز را به دانشجویان دانشگاه شیراز تبریک گفت و از خداوند متعال برای آنان توفیق روزافزون در مسیر کسب علم و نقشآفرینی اجتماعی مسئلت کرد.
