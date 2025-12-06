  1. استانها
رئیس دانشگاه شیراز: دانشجو وجدان بیدار جامعه و پیشگام تحول است

شیراز- رئیس دانشگاه شیراز در پیامی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو، با گرامیداشت نقش تاریخی جنبش دانشجویی در ایران، بر ضرورت نقش‌آفرینی جوانان دانشگاهی در عبور کشور از چالش‌های امروز تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشاری‌فر در پیامی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو گفت: این روز یادآور تجلّی آگاهی، مسئولیت‌پذیری و آرمان‌خواهی دانشجوی ایرانی در برابر استکبار و بی‌عدالتی است و دانشگاه همواره خاستگاه اندیشه، آزادی‌خواهی و تعالی اجتماعی بوده است.

وی ادامه داد: دانشجو در فرهنگ علمی و اجتماعی ایران، فراتر از یک فراگیر علم، وجدان بیدار جامعه و پیشگام تحول است و روحیه آزادمنشی، پرسشگری، عدالت‌طلبی و دوراندیشی جوانان دانشگاهی، سرمایه‌ای راهبردی برای پیشرفت علمی، اقتصادی، فرهنگی و فناورانه کشور به شمار می‌آید.

رئیس دانشگاه شیراز با بیان این‌که این دانشگاه بخشی از تاریخ پرافتخار جنبش دانشجویی را در کارنامه خود دارد، تصریح کرد: توسعه پایدار و پیشرفت همه‌جانبه در گرو تقویت دانش، پژوهش، نوآوری و زیست دانشگاهی مبتنی بر اخلاق، گفت‌وگو و احترام به تنوع اندیشه‌هاست. ایفای نقش دانشگاه در پاسخ به نیازهای جامعه، زمانی تحقق می‌یابد که دانشجویان با جسارت علمی و بینش اجتماعی، افق‌های تازه‌ای از اندیشه و عمل را بگشایند.

افشاری‌فر با اشاره به تحولات جهانی و ضرورت افزایش ظرفیت تحلیلی و مهارتی جوانان اظهار کرد: امیدآفرینی، نقد منصفانه، مطالبه‌گری مسئولانه، تولید علم و مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها از رسالت‌های جدایی‌ناپذیر دانشجوی امروز است.

رئیس دانشگاه شیراز در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو و شهدای ۱۶ آذر، این روز را به دانشجویان دانشگاه شیراز تبریک گفت و از خداوند متعال برای آنان توفیق روزافزون در مسیر کسب علم و نقش‌آفرینی اجتماعی مسئلت کرد.

