ولدان: ارتش بازوی تمدنی ملت در مسیر امنیت و ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح دوشنبه در جمع کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۵۵ هوابرد در شیراز ضمن اشاره به جایگاه اراده انسانی در هستی گفت: رابطه انسان و عالم یک رابطه دو سویه است؛ آن‌گونه که علم ثابت کرده، حتی حرکت یک پروانه در گوشه‌ای از جهان، تأثیری در کل هستی دارد. بنابراین، اگر انسانی در هر مقام و موقعیتی اراده کند، خدایی که خالق اراده‌هاست همه چیز را با او هماهنگ می‌سازد.

وی با نقل از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «در جمهوری اسلامی، هر کجا هستید آن‌جا را نقطه مرکزی دنیا بدانید»، افزود: این نگاه ریشه در آموزه‌های قرآن و روایات دارد و امنیت حقیقی را در سایه ایمان، توکل و آمادگی روحی، جسمی و تجهیزاتی محقق می‌کند.

حجت‌الاسلام ولدان با اشاره به راهبرد برتری همیشگی مسلمانان بر کفار تأکید کرد: امروز سه‌گانه ملت، ولایت و ارتش بزرگ‌ترین مثلث آرامش‌بخش در جمهوری اسلامی ایران را تشکیل داده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تسلیت به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) تصریح کرد: مادر هستی، حضرت فاطمه (س) سرچشمه برکت و روزی معنوی ماست.

وی در ادامه با اشاره به خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) گفت: این خطبه، یک منشور ولایت و اطاعت است که اطاعت از اهل بیت (ع) را موجب نظم امت و امنیت در برابر تفرقه معرفی می‌کند. ارتشیان در مکتب فاطمی باید بدانند که اطاعت از ولایت، نظام‌آفرین و وحدت‌بخش است.

وی افزود: امنیت روحی، روانی، جسمی و اعتقادی وظیفه‌ای است که انبیا الهی برای آن مبعوث شدند و امروز پاسداران آن ارتشیان این سرزمین‌اند.

به گفته حجت‌الاسلام ولدان، تیپ ۵۵ ارتش جمهوری اسلامی در جنگ دوازده‌روزه اخیر افتخارات فراوانی کسب کرده و آمادگی کامل در دفاع از مرزهای ایران را دارد. این مقاومت و ایستادگی ملت ایران، دشمنان را شگفت‌زده کرده است. در کمتر از دوازده ساعت پس از حملات ناجوانمردانه، ساختار نظامی کشور بازسازی و قدرت پاسخ به دشمن فعال شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به پیام جهانی انقلاب اسلامی افزود: امروز پیام جمهوری اسلامی از ایران فراتر رفته؛ در دانشگاه‌های آمریکا، اروپا و شرق آسیا جوانان با الهام از مقاومت ایرانیان، ایستادگی در برابر ظلم را الگو قرار داده‌اند. زبان انقلاب اسلامی فارسی و پرچم آن، مقاومت مؤمنانه است.

حجت‌الاسلام ولدان تصریح کرد: مسئولیت امروز ما صرفاً محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه رسالتی تمدنی است که بر دوش ملت و ارتش ولایت‌مدار ایران قرار دارد.