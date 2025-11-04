امیر رضایی: هوش مصنوعی توازن قدرت در جهان را تغییر داده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ ابوالقاسم رضایی، صبح سه‌شنبه در همایش سیاسی جهاد تبیین (هوش مصنوعی) در شیراز ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) و گرامی‌داشت روز ۱۳ آبان، با اشاره به نگاه آینده‌نگر مقام معظم رهبری گفت: فرمانده معظم کل قوا پیش از جنگ اوکراین در موضوعاتی همچون ریزپرنده‌ها و مقابله با ریزگردها به ستاد کل نیروهای مسلح دستوراتی داده بودند. این یعنی بصیرت؛ یعنی دیدن آینده و حرکت از فردا به سمت امروز.

وی افزود: تفکر استراتژیک یعنی همان نگاهی که مقام معظم رهبری در تمامی حوزه‌ها دارند. امروز هم هوش مصنوعی توازن قدرت و مهندسی قدرت در جهان را دستخوش تغییر کرده است. شاید در ابتدا تصور می‌کردیم هوش مصنوعی تنها یک فناوری جدید است، اما اکنون درمی‌یابیم که این پدیده در تمام عرصه‌های سیاست، اجتماع، فرهنگ و حتی سبک زندگی تحولی بزرگ ایجاد خواهد کرد.

امیر رضایی با بیان اینکه آینده از آن کشورهایی است که در حوزه حکمرانی هوشمند عمل کنند، خاطرنشان کرد: غافلگیری حاصل ندانستن یا اقدام نکردن است. اگر ما دانش داشته باشیم اما وارد عمل نشویم، باز هم غافلگیر خواهیم شد. نمونه آن را در جنگ دوازده‌روزه دیدیم؛ جایی که ارتباط میان ماهواره‌ها و سامانه‌های موشکی با کمک هوش مصنوعی توانست دقت انهدام افقی را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

فرمانده ارشد ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ضروری است همه سازمان‌ها دست‌به‌دست هم داده و برای پیشرفت ایران اسلامی تلاش کنیم تا کشور از تحولات جهانی عقب نماند. آینده به‌احتمال زیاد در اختیار شرکت‌هایی خواهد بود که صاحب فناوری داده و تراشه‌های مغزی هستند؛ همان شرکت‌هایی که می‌توانند افکار میلیاردها انسان را جهت‌دهی کنند.