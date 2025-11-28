به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های اول نماز جمعه شیراز، محور اصلی سخنان خود را تقوا و نقش بنیادین آن در زندگی فردی و اجتماعی دانست و با اشاره به استغفار، توکل و توسل به خداوند، پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم‌السلام را الگوهای کامل اخلاق و رفتار معرفی کرد.

وی با استناد به خطبه‌های نهج‌البلاغه گفت: امام علی علیه‌السلام، تقوا را کلید برتری انسان‌ها می‌داند و در خطبه معروف متقین، ویژگی‌های اهل تقوا را در سخن، رفتار و پوشش برمی‌شمارند؛ جایی که لباس و ظاهر هر فرد حامل پیام شخصیت و ارزش‌های اوست.

امام جمعه شیراز افزود: رعایت متانت و اعتدال در پوشش نه‌تنها یک رفتار فردی، بلکه پیامی اجتماعی است که می‌تواند فرهنگ عمومی جامعه را شکل دهد.

لزوم تقویت صنعت لباس و مد ایرانی

آیت الله دژکام در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه شیراز از مسئولین استانی خواست تا با برنامه‌ریزی مؤثر، فرهنگ تقوا را در جامعه تقویت کنند.

وی صنعت پوشاک را یکی از ابزارهای فرهنگی مهم دانست و بر ضرورت تولید لباس‌هایی با پیام متین، فاخر و منطبق بر ارزش‌های دینی تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به اهمیت صنعت پوشاک داخلی، پیشنهاد تشکیل کارگروه مد را مطرح و خواستار حمایت اداره کل ارشاد و اداره صنعت، معدن و تجارت از تولیدکنندگان و طراحان شد.

امام جمعه شیراز گفت: برگزاری جشنواره‌های تخصصی، حمایت از صنعتگران و فعال‌سازی کارگروه‌های اجرایی می‌تواند جایگاه مد متین ایرانی را در کشور و جهان ارتقا دهد.

لزوم حمایت مردم از کالای ایرانی

آیت‌الله دژکام خرید کالای خارجی از جمله اجناس ترکیه‌ای را «بی‌تقوایی» و ضربه‌ای جدی به اقتصاد داخلی دانست و از مردم خواست تولیدات شیرازی و ایرانی را در اولویت خرید خود قرار دهند.

وی گفت: حمایت از هنرمندان، صنعتگران و تجار داخلی می‌تواند بازارهای تازه‌ای در داخل و خارج ایجاد کند و به رشد اقتصادی و فرهنگی کشور کمک نماید.

امام جمعه شیراز در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به روز نیروی دریایی نقش این نیرو را در امنیت و توسعه کشور را مهم دانست.

آیت الله دژکام گفت: جهان باید سلطه‌طلبی آمریکا را در عرصه‌های مختلف کنار بزند و اکنون زمان عزت و اقتدار امت اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در فارس در پایان خطبه‌های اول نماز جمعه مردم استان فارس را به میدان‌داری در عرصه‌های فرهنگی، صنعتی و اقتصادی دعوت و تصری کرد: این خطه با ظرفیت‌های غنی خود می‌تواند سهمی مهم در توسعه و سربلندی کشور داشته باشد.

تضمین امنیت تجارت دریایی با مجاهدت‌های نیروی دریایی ارتش

آیت الله دژکام در خطبه‌های دوم نماز جمعه شیراز ضمن تبریک ۷ آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از رشادت‌ها، تلاش‌ها و افتخارات دریادلان نیروی دریایی قدردانی کرد.

وی با اشاره به مأموریت‌های اقیانوس‌پیمای ناوهای ایرانی و پیمایش کامل کره زمین، این فعالیت‌ها را نشانه‌ای روشن از اقتدار و عظمت نیروی دریایی دانست و گفت: اقتدار نیروی دریایی سبب شده که امروز امنیت تجارت دریایی کشور را تضمین و ایران را به عنوان قدرتی نوظهور در عرصه دریا معرفی می‌کند.

روز مجلس و ضرورت تقویت نظارت

امام جمعه شیراز در ادامه با اشاره به ۱۰ آذر، روز مجلس، نقش مجلس شورای اسلامی را در حکمرانی کشور بسیار مهم دانست و ضمن قدردانی از گزارش‌های نظارتی دیوان محاسبات درباره عملکرد مالی و بودجه‌ای دستگاه‌ها گفت: این اقدامات باید اثرگذاری بیشتری داشته باشد. به گفته او، در کنار نظارت، ارزیابی اثربخشی هزینه‌ها و میزان پیشرفت برنامه‌های توسعه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

تبیین فرهنگ بسیجی و نقش‌آفرینی علمی

آیت‌الله دژکام به مناسبت هفته بسیج، به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مفهوم بسیجی اشاره کرد و گفت: بسیجی بودن حضور مومنانه، باانگیزه و پرتلاش در میدان‌های مختلف است و ویژگی‌هایی که به تعبیر او در قیامت جایگاهی عظیم خواهد داشت.

وی نقش بسیج در حوزه‌های دانشگاهی، پژوهشی و طلبگی را مهم برشمرد و ادامه داد: در ایام دانشجو، پژوهش و فعالیت‌های علمی، بسیج دانشجویی، اساتید و طلاب باید نقش فعال‌تری در پاسخگویی به نیازهای نظام داشته باشند.

تکریم شهدای علمی و تأکید بر تقویت انگیزه‌ها

نماینده ولی فقیه در فارس با یادآوری مجاهدت‌های شهدای دانشمند، از جمله شهید شهریاری و شهید فخری‌زاده، گفت: انگیزه‌های علمی و جهادی باید در میان دانشجویان، گروه‌های جهادی و فعالان این عرصه تقویت شود. او از تلاش‌های این گروه‌ها قدردانی کرد و حمایت همه‌جانبه از آنان را ضروری دانست.

آیت‌الله دژکام سپس بر اهمیت حضور اساتید، متخصصان و صاحب‌نظران در اجرای برنامه هفتم توسعه کشور تأکید کرد و افزود: توسعه در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، بهره‌وری و مدیریت، بدون نقش‌آفرینی جدی نخبگان و متخصصان ممکن نیست.

نماینده ولی‌فقیه در فارس در پایان تصریح کرد: همه مردم، نخبگان و مسئولان باید با توجه، دلسوزی و تلاش مضاعف در مسیر خدمت به نظام و ملت گام بردارند و این تلاش‌ها زمینه‌ساز پیشرفت کشور و جلب رضایت الهی است.