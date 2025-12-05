زارع: روند اجرای پروژه جاده ساحلی در کنگان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر جمعه در بازدید میدانی از پروژه احداث جاده ساحلی میان روستاهای نخل‌غانم و برکه‌چوپان در شهرستان کنگان، از روند اجرا و کیفیت عملیات عمرانی این طرح ابراز رضایت کرد.

استاندار بوشهر به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و گردشگری جنوب استان، اظهار کرد: اجرای این محور ساحلی که به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال تکمیل است، از نظر فنی و اجرایی در سطح مطلوبی قرار دارد و روند پیشرفت آن رضایت‌بخش و قابل تقدیر است.

پیشرفت فیزیکی ۹۸ فاز نخست جاده ساحلی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر نیز در تشریح جزئیات این پروژه گفت: فاز نخست جاده ساحلی حدفاصل روستاهای نخل‌غانم تا برکه‌چوپان با پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی در مرحله پایانی قرار دارد و از محل اعتبارات ارزش افزوده فرمانداری شهرستان کنگان و منابع مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت، با اعتباری بالغ بر ۱۰۶ میلیارد تومان در دست اجراست.

امیر برومند افزود: این پروژه به طول سه هزار و ۳۰۰ متر اجرا شده و شامل عملیات زیرسازی، احداث ۲۷ دهانه پُل به طول مجموع ۶۳۰ متر و اجرای ۱۰ هزار متر سنگ جدول در مسیر است که نقش مهمی در ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و بهبود دسترسی‌های منطقه ایفا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، علاوه بر بهبود ارتباط بین روستاهای منطقه، بستر مناسبی برای توسعه گردشگری ساحلی و تقویت زیرساخت‌های روستایی در شهرستان کنگان فراهم خواهد شد.