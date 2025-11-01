سلطانی:مهلت شرکت در جشنواره ملی عکس فرش «ماسی درهم» تمدید شد

مهدی سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به درخواست‌های متعدد عکاسان و به‌منظور ایجاد فرصت بیشتر جهت انتخاب و ارسال آثار، مهلت مشارکت در جشنواره ملی عکس فرش «ماسی درهم» تا پایان ۲۳ آبان ماه تمدید شد.

وی افزود: این تمدید مهلت بر اساس تغییرات برنامه‌ریزی جشنواره و با هدف ایجاد شرایط مناسب‌تر برای حضور گسترده‌تر هنرمندان عکاس در این رویداد انجام گرفته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیجار با اشاره به استقبال قابل توجه هنرمندان در بخش مربوط به جغرافیای بیجار عنوان کرد: در این بخش، سقف تعداد فایل ارسالی برای عکاسان تا ۱۵ قطعه عکس افزایش یافته است تا امکان ارائه و انتخاب آثار متنوع‌تر فراهم شود.

سلطانی محورهای موضوعی جشنواره را گسترده و مرتبط با فرش دستباف ایرانی دانست و گفت: این موضوعات شامل فرآیند تولید فرش از پشم‌چینی و نخ‌ریسی تا رنگرزی و احیای دار، آداب و سنت‌های مرتبط، هویت تاریخی و فرهنگی فرش، حضور فرش در زندگی روزمره، اقتصاد فرش و … می‌شود که هنرمندان می‌توانند نگاه خلاقانه خود را در هر یک از این زمینه‌ها ارائه کنند.

وی ادامه داد: این جشنواره در سه بخش شامل مجموعه عکس، تک عکس حرفه‌ای و تک عکس موبایلی برگزار می‌شود و جوایزی از ۳۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است همچنین در بخش ویژه جغرافیای شهرستان بیجار نیز آثار مرتبط با فرهنگ فرش در این خطه بدون محدودیت بومی بودن عکاس داوری می‌شوند و جوایز جداگانه اهدا خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیجار خاطر نشان کرد: نخستین جشنواره ملی عکس فرش «ماسی درهم» با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان و فرمانداری بیجار برگزار می‌شود و اختتامیه آن نیمه دوم آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و علاقمندان می‌توانند آثار خود را تا تاریخ اعلام‌شده به نشانی دبیرخانه جشنواره در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیجار ارسال کنند.