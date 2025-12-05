رادین زینالی چهارمین طلایی ایران در کنیا

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این دوره از مسابقات که در نایروبی جریان دارد، رادین زینالی در وزن ۷۴- کیلوگرم با کسب چهار پیروزی متوالی به مدال طلا دست پیدا کرد تا جمع مدال‌های نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها به عدد شش برسد.

زینالی کار خود را با برتری ۲ بر صفر برابر «نیکا گوگوبردیژ» از گرجستان آغاز کرد و سپس «یرگش بکاسیل» از قزاقستان را نیز با همین نتیجه از پیش رو برداشت و در سومین مبارزه هم «خوان آنتونیو رودریگوئز» از اسپانیا را در دو راند متوالی شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. وی در جدال برای کسب مدال طلا «فورکان» از ترکیه را پیش رو داشت که دو بر یک در راند شماری پیروز شد و به نشان طلا دست پیدا کرد.

امروز جمعه در روز سوم این رقابت‌ها تیم کشورمان چهار نماینده داشت، مبینا نعمت زاده در وزن ۵۳- کیلوگرم طلا گرفت. ساغر مرادی بعد از یک دور استراحت در وزن ۶۷- کیلوگرم «کایسدو» از اکوادور دو بر صفر شکست داد و سپس نتیجه را به «مین جو» از کره جنوبی واگذار کرد و از جدول خارج شد. در وزن ۵۴- کیلوگرم مهدی رزمیان دور نخست «فلیپ زیوارسکی» از لهستان را از پیش رو برداشت و سپس ۲ بر یک برابر «الداعود» نماینده اردن باخت و کنار رفت.

تیم ملی تکواندو ایران تا پایان روز سوم این مسابقات موفق به کسب چهار مدال طلا و دو برنز شده است. ابوالفضل زندی، امیر رضا غلامی، رادین زینالی و مبینا نعمت زاده چهار مدال طلا، امیر محمد اشرافی و هستی محمدی هم دو مدال برنز کسب کرده است.

نخستین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان که با حضور ۴۵۲ تکواندوکار از ۷۵ کشورهای در سالن «موی» مجموعه ورزشی «کاسارانی» شهر نایروبی جریان دارد.