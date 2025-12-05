  1. استانها
ترکیب اصلی آلومینیوم اراک مقابل فولاد خوزستان مشخص شد

اهواز - در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، تیم آلومینیوم اراک از ساعت ۱۷ امروز در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان به مصاف فولاد می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم اراک در این بازی با ترکیب: محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، علی وطن‌دوست، بهرام گودرزی، مهدی مهدی‌پور، عباس کهریزی، ابوالفضل قنبری، رحمان جعفری و رضا مرزبان به مصاف تیم فوتبال فولاد خوزستان می‌رود.

امین جهان‌کهن هافبک آلومینیوم برخلاف هفته‌های گذشته در ترکیب حضور ندارد و جای خود را به ابوالفضل قنبری داده است. سید مهدی مهدوی نیز از ترکیب خارج شده و بهرام گودرزی جانشین او شده است.

شاگردان سید مجتبی حسینی با انگیزه فراوان برای کسب امتیاز در دیدار خارج از خانه مقابل فولاد خوزستان به میدان می‌روند. آلومینیوم امیدوار است با پیروزی در این مسابقه، امتیازات خود را به عدد ۱۷ برساند و دوباره به نیمه بالای جدول بازگردد.

