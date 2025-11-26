به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های نظام مراقبت سلامت کشور و گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت، از ابتدای نوامبر امسال شیوع عفونت‌های تنفسی و آنفلوانزا در برخی نقاط جهان با افزایش کم‌سابقه همراه بوده است. این الگو در ایران نیز مشاهده می‌شود و اغلب استان‌ها در هفته‌های اخیر با رشد قابل توجه ابتلاء روبه‌رو بوده‌اند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این روند تا دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

افزایش موارد ابتلاء در کودکان

محمد زنوزی‌راد دبیر انجمن پزشکان کودکان ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به درگیری همه گروه‌های سنی، کودکان و نوجوانان را بیشترین گروه مبتلا در موج اخیر عنوان کرد و گفت: تب بالا، شایع‌ترین علت مراجعه کودکان به مراکز درمانی است و در مواردی که کنترل تب به موقع انجام نشود، احتمال بروز تشنج وجود دارد.

شیوع زیرسویه H۳N۲

وی با بیان اینکه در موج فعلی، ویروس آنفلوانزای نوع A به ویژه زیرسویه H۳N۲ سهم بیشتری در ابتلاء دارد، افزود: توجه به علائم اولیه و پیشگیری نقشی اساسی در کنترل شیوع بیماری دارد.

توصیه‌های پیشگیرانه

زنوزی‌راد با تأکید بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی در فصل شیوع بیماری‌های تنفسی، گفت: شستشوی مکرر دست و صورت با آب و صابون، پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه یا عطسه، پرهیز از حضور در مکان‌های شلوغ، تهویه مناسب فضاهای بسته، خواب کافی و تغذیه سالم (به ویژه مصرف میوه و سبزیجات) و استفاده از ماسک در محیط‌های پرتردد و فاقد تهویه مناسب، از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه در این دوره محسوب می‌شود.

اقدامات لازم در صورت ابتلاء

به گفته دبیر انجمن پزشکان کودکان ایران، در صورت بروز علائم آنفلوانزا، بهتر است چند نکته را مورد توجه قرار دهیم.

وی افزود: ماندن در خانه تا حداقل دو روز پس از قطع تب، استراحت کافی و مصرف مایعات، تغذیه مناسب و استحمام، مصرف تب‌برهای مجاز نظیر استامینوفن، پرهیز جدی از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک، استفاده از ماسک و تهویه مناسب اتاق بیمار، دوری از افراد آسیب‌پذیر همچون کودکان دیگر و سالمندان، علائم هشدار هستند که نیاز به مراجعه فوری دارند.

زنوزی‌راد خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده تنگی نفس، تب بیش از دو روز، ضعف شدید، کاهش هوشیاری، کبودی لب‌ها یا ناتوانی کودک در خوردن و آشامیدن، مراجعه فوری به پزشک کودکان ضروری است.

دبیر انجمن پزشکان کودکان ایران، با اشاره به روند صعودی ابتلاء، تأکید کرد: ضروری است تعطیلی مراکز پرتردد و مدارس، و نیز اجرای دورکاری تا تثبیت شرایط و رسیدن به سطح ایمنی مناسب ادامه یابد. این تصمیم علاوه بر کاهش انتقال بیماری، موجب کاهش آلودگی هوا ناشی از ترددهای شهری نیز خواهد شد.