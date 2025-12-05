مدارس و دانشگاه های قزوین شنبه غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حق لطفی اظهار کرد: با تصویب کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا و هماهنگی ستاد مدیریت بحران و در پی تداوم پایداری جوی، افزایش غلظت آلایندهها فعالیت مدارس، مهدهای کودک و دانشگاهها فردا شنبه ۱۵ آذرماه غیرحضوری شد.
وی عنوان کرد: با توجه به گزارشهای ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در سطح استان و همچنین گزارش دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره کنترل موارد ابتلاء به آنفلوانزا و ضرورت قطع زنجیره انتقال بیماری، کارگروه و مدیریت بحران تصمیمات محدودکنندهای برای سراسر استان اتخاذ کرد.
وی افزود: بر اساس مصوبه کارگروه، تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی، مهدهای کودک و دانشگاهها در سطح استان فردا شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴، به صورت غیرحضوری فعالیت میکنند.
حقلطفی همچنین اعلام کرد: کارمندان زن شاغل در دستگاههای اجرایی که فرزند زیر شش سال دارند، به دلیل تعطیلی مهدهای کودک، فردا دورکار خواهند بود.
معاون استاندار و جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین با هشدار به گروههای حساس، تصریح کرد: کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی باید در شرایط کنونی بهطور جدی از حضور در فضاهای باز خودداری کرده و مراقبتهای بهداشتی را با دقت بیشتری رعایت کنند.
حقلطفی معاون استاندار در پایان با بیان اینکه صیانت از سلامت عمومی در صدر اولویتهای مدیریت استان قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد با پرهیز از ترددهای غیرضروری و توجه جدی به توصیههای بهداشتی، در کاهش پیامدهای آلودگی هوا و بیماریهای فصلی همراهی کنند.
