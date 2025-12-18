وقوع آتش سوزی در خیابان ولیعصر

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ساعت ۱۵:۲۳ دقیقه ظهر امروز وقوع یک آتش‌سوزی در ساختمان مسکونی واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان مختاری به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد. بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: محل حادثه یک ساختمان مسکونی چهار طبقه بود که در هر طبقه یک واحد مسکونی به متراژ تقریبی ۶۵ تا ۷۰ متر مربع قرار داشت. با حضور نیروهای آتش‌نشانی در محل، مشخص شد آتش‌سوزی در طبقه اول (بالای همکف) رخ داده و به‌طور کامل شعله‌ور است.

ملکی اذعان کرد: شدت آتش‌سوزی به حدی بود که آثار دود و دوده ناشی از حریق از بیرون ساختمان کاملاً قابل مشاهده بود. هرچند نمای ساختمان از نوع آجری و غیرقابل اشتعال بود، اما دود غلیظ حاصل از آتش‌سوزی، نمای ساختمان را تا طبقات بالا به‌طور کامل سیاه کرده و نشان‌دهنده شدت بالای حریق در این ساختمان مسکونی بود. همچنین حجم زیادی از دود، طبقات داخلی ساختمان را دربر گرفته بود.

وی افزود: در جریان عملیات امداد و نجات، افراد گرفتار در طبقات بالایی با اقدام سریع آتش‌نشانان به سطح پشت‌بام منتقل شدند تا در محیطی امن قرار گیرند. هم‌زمان با عملیات مهار و خاموش کردن آتش، سایر تیم‌های عملیاتی نسبت به دسترسی به افراد محبوس‌شده و خروج ایمن آن‌ها اقدام کردند.

ملکی تصریح کرد: در مجموع ۱۷ نفر شامل ۸ زن و ۹ مرد از ساختمان خارج شدند. در این میان، دو مرد که در محل اصلی وقوع آتش‌سوزی حضور داشتند، دچار سوختگی و جراحت شدند و برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

وی اعلام کرد: ۱۵ نفر دیگر که برخی از آن‌ها به پشت‌بام منتقل شده بودند و تعدادی نیز با نظارت آتش‌نشانان در واحدهای خود باقی مانده بودند، پس از ایمن‌سازی کامل ساختمان از محل خارج شدند. این افراد خوشبختانه دچار مصدومیت جدی نشده و وضعیت عمومی آن‌ها مطلوب گزارش شد.

ملکی خاطر نشان کرد: در پایان عملیات، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محل و تخلیه کامل دود انجام شد و ساختمان پس از اطمینان از رفع خطر، تحویل مالکان شد. عملیات آتش‌نشانی در این حادثه در ساعت ۱۶:۲۴ دقیقه به‌طور کامل به پایان رسید.