ولی‌زاده: جودوکاران خراسان شمالی در مسابقات کشوری چهار برنز کسب کردند

بجنورد- رئیس هیأت جودوی خراسان شمالی گفت: تیم جودوی خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی کشور موفق به کسب چهار مدال برنز شد.

یونس ولی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم خراسان شمالی با ترکیبی از نوجوانان و جوانان در چهل‌وهشتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور حضور یافت و با وجود محدودیت‌های جدید فدراسیون، عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد.

وی با اشاره به بخشنامه جدید فدراسیون جودو مبنی بر ممنوعیت حضور ورزشکاران رشته‌های غیرمرتبط در این رقابت‌ها افزود: این موضوع باعث شد بسیاری از جودوکاران بزرگسال ما به رشته‌هایی مانند کوراش و سابو روی بیاورند؛ بنابراین در این دوره با نسل جوان‌تری شرکت کردیم.

رئیس هیأت جودو خراسان شمالی ادامه داد: امیرمحمد پیروزی در وزن ۶۰ کیلوگرم، یونس شعبانی در وزن ۶۶ کیلوگرم، امیرحسین ولی‌زاده در وزن ۷۳ کیلوگرم و حافظه ایزانلو در وزن منفی ۱۰۰ کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شدند.

ولی‌زاده با قدردانی از تلاش ورزشکاران گفت: این نتایج نویدبخش آینده‌ای روشن برای جودوی خراسان شمالی است و امید داریم با تداوم حمایت‌ها، شاهد افتخارات بزرگ‌تری در سال‌های پیش‌رو باشیم.

