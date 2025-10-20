یونس ولی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم بانوان جودو خراسان شمالی با کسب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز عنوان نایب‌قهرمانی المپیاد استعدادهای برتر کشور را به دست آورد.

وی افزود: نتیجه نهایی تا روز پایانی رقابت‌ها مشخص نشد و شکست فاطمه محبی در وزن منفی ۵۷ کیلوگرم سبب شد تیم خراسان رضوی به مقام قهرمانی برسد.

ولی‌زاده با اشاره به حذف زینب قادری در وزن منفی ۴۸ کیلوگرم به دلیل نرسیدن به وزن مقرر، گفت این اتفاق یکی از نقاط حساس روز پایانی بود.

رئیس هیئت جودوی خراسان شمالی بیان کرد: در بخش انفرادی، یلدا نظری (۵۲ کیلوگرم) و یگانه سودمند (۴۴ کیلوگرم) مدال طلا کسب کردند، فاطمه محبی مدال نقره و سارا سودمند مدال برنز گرفتند و زهرا مرادی در جایگاه پنجم قرار گرفت که نخستین تجربه حضور او در مسابقات خارج از استان بود.