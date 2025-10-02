تیم جودو خراسان شمالی آماده کسب سکوی نخست قهرمانی کشور است

یونس ولیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: لیگ آیندهسازان سکوی پرتاب ورزشکاران جوان است و نقش مهمی در رشد و دیده شدن آنها دارد، از این رو حضور خراسان شمالی در این لیگ اهمیت ویژهای دارد.
وی با یادآوری عملکرد موفق تیم خراسان شمالی در دوره گذشته افزود: با وجود کملطفیها و نبود حمایتهای مالی، تیم جودوی خراسان شمالی در بخش آقایان نایبقهرمان کشور شد و بسیاری از جودوکاران مستعد استان مانند آقایان شعبانی، پیروزی، دهخدا، عفتی و نظری در همین لیگ شناسایی شدند و اکنون افتخارآفرین کشور هستند.
رییس هیات جودو خراسان شمالی با ابراز نگرانی از نبود حمایت مالی برای حضور در دوره جدید لیگ گفت: اگر حمایت نشویم، ناچار به انصراف از لیگ خواهیم بود و ورزشکاران استان مجبور میشوند با تیمهای دیگر همکاری کنند؛ در نتیجه افتخار نصیب استانهای دیگر خواهد شد.
وی با تأکید بر ظرفیت بالای تیم استان در هر دو بخش آقایان و بانوان تصریح کرد: در صورت حمایت، قول میدهیم تیم استان روی سکو برود، چراکه حتی با ظرفیت فعلی نیز توان قهرمانی داریم.
ولیزاده در پایان از مسئولان و اسپانسرها خواست برای حمایت از تیم استان پای کار بیایند و یادآور شد: تنها یک هفته فرصت داریم تا هزینههای ورودی را پرداخت کنیم و در قرعهکشی لیگ حضور داشته باشیم، در غیر این صورت تیم حذف خواهد شد.
